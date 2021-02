Para Sarquis, a toda discusión salarial debe agregársele un 15 por ciento

El asesor legal de ATE, Iván Sarquis, indicó a título personal que a cualquier

discusión salarial para este año se le debe agregar un 15% más, porcentaje

inflacionario que quedó pendiente del año pasado. Las declaraciones están

relacionadas con la idea que tiene el Gobierno de cerrar un incremento de haberes

para los empleados públicos del 30% en este año.

El abogado remarcó que la apreciación la realizó a título personal por cuanto aún no

había dialogado tanto con los dirigentes que integran el Frente de Unidad y

Solidaridad Sindical (Fussi) como con las bases.

“En lo personal entiendo que no podemos perder más, todo reclamo salarial que

hagamos le tenemos que agregar el 15 por ciento de inflación que no fue reconocido

y que perdieron los trabajadores en su capacidad adquisitiva”, dijo en diálogo con

este medio. Además, distinguió que en ese diálogo también se debe abordar la

estabilidad de los trabajadores, “en especial, los de salud, donde se contrasta más

con situaciones de precarización de muchos años y se debe regularizar”.