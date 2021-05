Pareja gay denuncia ataques, amenazas y discriminación de parte de sus vecinos

Pablo Ludueño y Saulo Espíndola son una pareja que hace poco más de un año

alquilaron una vivienda en el barrio El Potrerillo y desde que ocupan ese domicilio

han sufrido una serie interminable de ataques, amenazas y todo tipo de

discriminaciones por parte de sus vecinos, propietarios de un taller mecánico que se

encuentra al lado de su casa, en la calle Gaspar Doncel al 1700.

Pese a que los jóvenes vienen realizando denuncias por estas violentas situaciones

ante la Justicia y a los organismos pertinentes, no consiguen que las autoridades

tomen cartas en el asunto y temen por su integridad física.

“Hacemos pública la denuncia y damos nuestros nombres porque queremos que

quede constancia de todo esto por si nos pasa algo”, relató Pablo en diálogo con El

Esquiú.com.

El joven contó que desde que se mudaron comenzaron a recibir insultos homofóbicos

por parte de los dueños y empleados del taller, pero todo llegó a su punto más álgido

el 14 de julio pasado, cuando hicieron un reclamo por los fuertes ruidos provenientes

del taller, que realizaban parte del trabajo en la vereda correspondiente a la casa que

la pareja alquila.

“Reclamamos y ellos salieron y nos invitaban a pelear. A mi pareja lo agarraron a

través de la reja hasta que lo sacaron al medio de la calle. Eran 11 personas que lo

atacaban a la vez, mientras que a mí me tenía agarrado el padre. A mi pareja le

dieron golpes, fierrazos y manguerazos y todo esto sucedió frente a la gente del

barrio. Había mujeres y niños que miraban. Ellos (la gente del taller) se reían

mientras filmaban. ‘Váyanse de acá putos sucios’, nos gritaban entre otros muchos

insultos”.

En la continuidad de su relato, Pablo contó que logró llamar a la Policía, pero fuera

de brindarles una solución, “nos decían que nos quedemos en el molde porque si no,

nos iban a llevar. ¿Por qué llevarnos a nosotros detenidos? Ellos estaban allí,

escuchando los insultos pero nos amenazaron con arrestarnos a nosotros”, se quejó.

Posteriormente, “con él todo ensangrentado y herido fuimos a la judicial a hacer la

denuncia”.

A su vez, el joven indicó que tras este episodio, la situación no se tranquilizó, por el

contrario, los vecinos le mataron su mascota. También, una persona de sexo

femenino fue a buscarlo a su trabajo para increparlo. “Hasta ese punto llegaron, a

mandar a alguien a mi trabajo para que me amenace”, lamentó.

“Hicimos la denuncia ante el Inadi, Derechos Humanos y ATTTA (Asociación de

Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina) pero no han tenido respuestas

concretas. “Nos dicen que lo mejor es que dejemos la casa, pero ¿por qué nos

tenemos que ir? ¿Porque somos homosexuales? Ahora no estamos en condiciones

económicas de enfrentar una mudanza”, relató.

También indicó que desde la Justicia se les impuso a sus vecinos una prohibición de

acercamiento, pero éstos la ignoran.

A su vez, contó que ya son cuatro las denuncias que radicaron en la Unidad Judicial

N°5 por estas circunstancias, pero la última vez que se vieron obligados a ir a la

sede, el sumariante que los atendió les dijo que ya dejen de denunciar y que no les

iba a tomar la exposición. Tras una discusión, el judicial recién se habría disculpado.

“No es vida la que tenemos, no nos podemos ir por razones económicas, pero no sé.

Están esperando que nos maten para recién hacer algo”, dijo, agregando que

tampoco se sienten tranquilos para ir a comprar a los negocios del barrio o hacer una

rutina normal.

El jueves pasado, Pablo sufrió una grave descompensación, luego de que una de las

personas del taller tratara de atropellarlo. “Me tiró el auto encima y casi me atropella.

Ya a mi pareja le habían tirado una moto encima. Esto ya no es vida”, concluyó el

muchacho, solicitando que las autoridades se hagan eco de sus declaraciones y, de

una vez por todas, tomen medidas que les brinden seguridad para poder vivir en paz.