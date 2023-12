Patricia Di Pizzio de “La Madre Marcha” aboga por la Ley de Adicciones en Catamarca

En una visita a la provincia de Catamarca, Patricia Di Pizzio, miembro de la ONG “La Madre Marcha”, presidida por la madre de Chano Charpentier, se ha reunido con la comunidad local para abogar por la importancia de la Ley de Adicciones y la necesidad de brindar apoyo integral a las familias que enfrentan problemas de adicciones.

“La Madre Marcha” tiene como objetivo principal acompañar a las familias que lidian con situaciones de adicciones, un aspecto a menudo pasado por alto en la sociedad. Patricia Di Pizzio expresó su preocupación por la falta de atención a los familiares de personas con adicciones: “En adicción hablamos solo del adicto y no de lo que acompaña. Nosotros desde lejos nos sentimos invisibles y no escuchados porque en este momento no tenemos lugares donde internar a nuestros hijos”.

La activista destacó la importancia de contar con lugares públicos y monovalentes para atender a jóvenes con problemas de adicciones. “Necesitamos lugares donde podamos asistir a los chicos adictos. Si tenés un hijo enfermo, lo llevas a la guardia de un hospital y te lo atienden inmediatamente; tiene que pasar lo mismo con esto”, subrayó Di Pizzio.

En relación con la Ley de Salud Mental, la activista comentó sobre la relevancia de ciertos puntos para la organización: “Hay puntos que serían terriblemente útiles para nosotros, otros habría que analizarlos, pero ya es un pasito adelante”.

Di Pizzio concluyó su declaración enfatizando la necesidad de comprender que la adicción es una enfermedad tratable: “Esto es una enfermedad, siempre podés salir cuando tenés una ayuda. Acá hay varios pilares, la familia, pero también necesitamos del Estado para poder salir de esto”.

Fuente: Airevision – Catamarca Es Noticia