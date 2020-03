Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, agradece no haber dirigido Thor: The Dark World

Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, agradece no haber dirigido Thor: The...

Patty Jenkins estuvo a punto de ser la primera mujer en dirigir una película del Universo Cinematográfico de Marvel. La directora iba a hacer Thor: The Dark World, en 2013, pero abandonó la película a comienzos de la producción por “diferencias creativas”.

Ahora, años más tarde, la Jenkins habló sobre su abandono del proyecto: “No creía que pudiera hacer una buena película con el guión que estaban planeando hacer”, dijo la cineasta a Vanity Fair. “Creo que habría sido un gran problema, habría sido mi culpa. Hubiera parecido algo como ‘oh, dios mío, esta mujer la dirigió y no entendió nada’. Esa fue la única vez en mi carrera en la que realmente pensé que si hacían este proyecto con otro director no sería un gran problema, y tal vez lo entiendan y lo amen más que yo”.

“No puedes hacer películas en las que no crees”, continuó Jenkins. “La única razón para hacerlo sería demostrarle a la gente que puedo. Pero no habría probado nada si no tuviera éxito. No creo que hubiera tenido otra oportunidad. Y por esto, estoy muy agradecida”.

Al no hacer Thor, a la directora se le abrió la posibilidad de hacer Wonder Woman, un éxito que cambió el mundo de las películas de superhéroes.

Por su parte, Thor: The Dark World, que terminó en manos del director Alan Taylor (Game of Thrones), se convirtió en una de las películas del universo de Marvel con peores críticas, y una de la menos queridas por los fanáticos. El mismo Chris Hemsworth quedó insatisfecho con el film: “La primera película de Thor es buena, la segunda es meh”, declaró para GQ el actor.