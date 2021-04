Paul Mc Cartney protesta junto a 155 músicos contra el streaming

156 figuras de la música lideradas por Paul Mc Cartney, entre ellas, Noel Gallagher y Chris Martin, firmaron una carta al primer ministro británico, Boris Johnson, para pedirle reformas en las leyes de streaming.

Apoyados por el el sindicato Musicians’ Union, manifetsaron que si bien las plataformas de streaming ya superan ampliamente al consumo de música en la radio, la ley no se actualizó y, como resultado, los creadores no cuentan con los mismos beneficios cuando su música suena en la radio o en las distintas plataformas.

El reclamo, al que rambién se suman Lilly Allen, The Chemical Brothers, Massive Atack y Annie Lennox, nace de las marcadas diferencias entre el 50% del total de los beneficios que los músicos perciben ante cada pasada en la radio, y el 15% que obtienen por igual concepto en plataformas.

La carta pide “devolver el valor de la música a su lugar”, y advierte que “sólo se deben modificar dos palabras” en la ley existente y que ese cambio “no le costaría al contribuyente ni un centavo”.

“Abordando estos problemas, convertiremos al Reino Unido en el mejor lugar en el mundo para ser músico o compositor […] permitiremos que el mercado de la música grabada prospere para los oyentes y creadores, y descubriremos una nueva generación de talentos “, concluye la carta.

