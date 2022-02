El cantante ha admitido que se pone “muy emotivo” al escuchar ‘Dear Friend’ porque la escribió inspirándose en su amigo John Lennon.

La canción fue lanzada en 1971 como parte del proyecto de McCartney post-The Beatles, Wings. Para celebrar el 50º aniversario de la reedición de su álbum debut ‘Wild Life’, se ha compartido en PaulMcCartney.com una entrevista sobre el disco de 2018.

Hablando de ‘Wild Life y del tema ‘Dear Friend’, McCartney reveló que le resulta “muy emotivo cuando lo escucho ahora. Tengo que reprimirlo un poco”. Continuó explicando que el tema es “yo hablando con John después de haber tenido todas las disputas sobre la ruptura de Los Beatles”.

“Esa letra: ‘Realmente, joven y recién casado’. Al escucharla fue como: ‘¡Oh, Dios mío, es verdad!’. Trato de decirle a John, ‘Mira, ya sabes, todo está bien. Toma una copa de vino. Vamos a estar bien’. Y afortunadamente lo recuperamos, lo que fue como una gran fuente de alegría porque habría sido terrible si lo hubieran matado tal y como estaban las cosas en ese momento y nunca hubiera podido aclararlo con él.” Continúa diciendo que “Dear Friend” era “yo tendiendole la mano. Así que creo que es muy poderosa y a la vez de alguna manera muy simple. Pero ciertamente fue muy emotiva”.

En otra parte de la entrevista, McCartney dice que Wings fue su intento de “volver a aprender lo que es estar en una banda”. “Seguimos lo que hacían los primeros Beatles, que era formar una banda con gente que no sabía tocar muy bien, que no sabía componer muy bien, y simplemente hacerlo muchas veces , hasta que se logra hacerlo bien”, añadió.

En otras noticias, McCartney ha admitido que el documental The Beatles: Get Back de Peter Jackson cambió su percepción de la separación de los Beatles.

“Te diré lo que es realmente fabuloso, muestra a los cuatro divirtiéndose”, dijo McCartney a The Sunday Times después de ver la película. “Fue muy reafirmante para mí. Esa era una de las cosas importantes de los Beatles, podíamos hacernos reír unos a otros”. Y añadió: “Definitivamente me creí el lado oscuro de la ruptura de los Beatles y pensé: ‘Dios, yo tengo la culpa’. Pero en el fondo de mi mente estaba la idea de que no era así. Sólo necesitaba ver pruebas”.