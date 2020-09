Paul McCartney reconoció que fue un ‘afortunado’ por conocer a John Lennon

Sean Ono Lennon entrevistó por primera vez al cantante británico Paul McCartney, como parte de un programa especial de radio con motivo de los 80 años que cumpliría su padre John Lennon, el próximo 9 de octubre.

“Miro ahora atrás como si fuera un fan”, admitió McCartney al recordar su primer encuentro con Lennon en Liverpool, según señala Radio 2 de la BBC.

Imagine a celebration of @JohnLennon‘s life.

Alongside classic performances, in this two-part documentary, @SeanOnoLennon interviews @JulianLennon, @PaulMcCartney and @Eltonofficial.

Landing on the 3rd and 4th of October, 9-10pm.

: David Nutter / Yoko Ono Lennon, 1969 pic.twitter.com/YZcPnlFWz1

— BBC Radio 2 (@BBCRadio2) September 23, 2020