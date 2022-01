El DJ / Productor inglés superestrella mas reconocido del planeta regresa con un nuevo album de estudio , con grandes invitados.

El año pasado nos había entregado el álbum “Soundtrek Mount Everest : A Musical Journey by Paul Oakenfold”, junto a la edición de un documental ; que registró este nuevo desafío que se propuso el DJ inglés. Reunió un hábil equipo para hacer una caminata de 37 millas (60 kms) a través de las remotas aldeas de Nepal y las montañas del Himalaya ; donde luego realizaría un innovador evento de conciertos en vivo, haciendo girar un set en el campamento base del Monte Everest. Ningún DJ jamás había tocado en semejante lugar y altura.

Este próximo viernes 21 de enero saldrá a la luz un nuevo álbum de estudio “ Shine On” que estuvo produciendo en los últimos 2 años. Retomando la excelente y exitosa formula que logró en el 2002 con su álbum “Bunkka”(su disco mas vendido) , para esta ocasión Oakenfold aprovechó estos 2 años de pandemia para enfocarse en este proyecto ; encerrándose en su estudio que tiene en la ciudad de Los Ángeles y contó con un line up de super invitados , entre ellos Luis Fonsi , Aloe Blacc y Cee Lo Green .

El album contiene 16 tracks , de los cuales ya se han adelantado dos singles ; el primero fue “Hypnotic” y el segundo “I’m In Love” junto a Aloe Blacc.

La calidad del disco es excelente , pasea por muchas estilos como el R & B, Chill Out , Pop, teniendo un cierre de Drum & Bass con los BPM a full en la canción que participa Cee Lo Green ; pero principalmente predomina el genero de la Electrónica.

Paul Oakenfold nos dejo en exclusiva un saludo para Metro 95.1 FM y el tracklist del álbum todavía no revelado:

01 ZANEBAAR

02 SHINE ON feat. BABY E

03 WATERFALL (Orchestral Mix) feat. LIZZY LAND

04 WHITE LIGHTS

05 GET TO YOU

06 THE WORLD CAN WAIT (Oakenfold / Kilanova Mix) feat. LUIS FONZI

07 TOUCH ME feat. CASSANDRA FOX

08 ANYWHERE BUT HERE feat. LITTLE NIKKI

09 HE’S ALL I WANT (Planet 23 & Angel.i.n.o.2021 Remix) feat.ANGELMOON

10 PRAY FOR ME feat. ZACH SALTER

11 MOMENT feat. LIZZY LAND

12 IM IN LOVE feat. ALOE BLACC

13 HYPNOTIC ( Benny Benassi & BB Team remix) feat. AZEALIA BANKS & ZACH SALTER

14 CRY LOVE feat. RICO LOVE

15 WHAT’S YOUR LOVE LIKE feat EVE & BABY E

16 FALLING feat. CEELO GREEN

