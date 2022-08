El reconocido abogado Pedro Vélez realizo un descargo en su red social sobre los dichos del abogado defensor del Dr. Morales donde el letrado expreso: «Que ante los dichos del nuevo abogado defensor del imputado Morales, que en una clara estrategia de desinformación a la sociedad me menciona en términos mendaces, debo decir que esta vez no voy a cometer el error de entrar en ese juego del chusmerio».

El letrado continuó; «Que el Sr. Morales, o más bien su abogado defensor lo defienda donde corresponde, esto es en los expedientes en donde aquel se encuentra imputado.-

Que solo debo decir que Gracias a Dios, tengo demasiado trabajo y clientela. Tanto es así, que justamente por ello, HE ABIERTO MI PROPIO ESTUDIO JURÍDICO. Se ve que este letrado foráneo está muy mal informado.-

Asimismo continuó: «Que nunca he tenido en mis 22 años de ejercicio temor a la competencia con mis colegas, dado que considero que en el ejercicio de su derecho de defensa (en cuestiones de cualquier orden, ya sea civil, penal, laboral, etc.), todo ciudadano tiene todas las facultades para elegir al abogado de su confianza y cambiarlo cuantas veces quiera o considere adecuado».-

Que mal puedo tener algún tipo de temor de competir con alguien que no puede siquiera defenderse a sí mismo.

Es así que mi supuesto competidor primero tuvo que recurrir a un abogado del foro local y ahora a un abogado de otro foro, para que lo defiendan en una causa supuestamente sencilla y que según sus delirios solo obedecería a una supuesta “guerra de estudios”.-

Aclaro que dicha situación me tiene sin cuidado, pues, como digo, cada ciudadano tiene derecho a elegir el abogado de su confianza y cambiarlo cuantas veces quiera o considere adecuado, más si no se tiene confianza en sí mismo, como parece ser el caso.-

Que siempre he competido sanamente con mis colegas, habiéndolo hecho durante mi trayectoria, con grandes y verdaderos profesionales del derecho, los cuales tenían una gran e importante cartera de clientes, tales como el Dr. Víctor Pinto y el Dr. Ramón Robledo, con quienes incluso, gracias a esa sana competencia había nacido una amistad.-

Con esos prestigiosos profesionales, que lamentablemente hoy no están entre nosotros, más allá de ser competencia, he llegado a llevar en ocasiones hasta defensas en común, de lo cual me siento orgulloso y honrado, pero sobre todo agradecido, dado que estos colegas de vasta y reconocida trayectoria compartieron sus conocimientos y experiencia desinteresadamente conmigo, pero sobre todo su amistad.-

Que me debo a mis clientes, debiendo emplear mi tiempo en la defensa de su interés y derechos, como en estudiar dado que me encuentro cursando un postgrado, y por lo tanto no tengo tiempo para andar ocupándome de la situación del imputado Morales y sus problemas con la justicia. Ello no merece mi atención ni mi tiempo.

Lo que debía hacer o decir, en relación a la causa donde Morales está imputado de narcotráfico, lo hice y lo dije donde corresponde, esto es en el expediente penal y así voy a seguir actuando.-

Finalmente Vélez concluyó: «El chusmerio se lo dejo para Morales y Damboriana».-