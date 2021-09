Penélope Cruz habló sobre la nueva película de Pedro Almodóvar

Por séptima vez en su carrera, el director Pedro Almodóvar convocó a Penélope Cruz para que forme parte de “Madres Paralelas“, su nueva película.

Durante una reciente entrevista, la actriz reveló cómo es trabajar con el director. “Lo respeto demasiado para bombardearlo con pedidos. Me siento como la chica más afortunada del mundo de poder trabajar con él en tantas épocas diferentes, siete proyectos diferentes. Cuando él me llama, es la llamada que me pone más feliz. Él es la razón por la que empecé a trabajar como actriz”, contó la actriz.

Asimismo, Cruz dio detalles sobre el personaje que interpreta en “Madres Paralelas”. “Me dije a mí misma: ‘Pedro ha escrito una vez más una pieza que es una maravilla’. Es un personaje muy difícil. Creo que es uno de los más difíciles que he interpretado, pero nunca me sentí sola”, explicó.

