Personas con vacunación incompleta serán exceptuadas de prestaciones médicas por Covid-19

A la par de las medidas dadas a conocer respecto a las restricciones que entran en vigencia desde hoy, se conoció que ayer, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil firmó el decreto N° 3095 respecto a las prestaciones de salud para personas no vacunadas.

En los considerando recuerda que mediante el decreto N° 2037 del año 2020, la Provincia “crea el régimen de Prestaciones médicas –especial Covid-19, el que tiene por finalidad el subsidio de las prestaciones médicas para la detección y atención de casos sospechosos y/o positivos de coronavirus (Covid-19) y la atención de pacientes con patologías prevalentes y guardia general que deban ser atendidos por prestadores del sector privado de la salud según criterios establecidos por el Ministerio de Salud”. Además, que mediante el decreto N° 1038 de junio de este año se crea el “régimen de cobertura co-seguro – módulos Covid-19” el que tiene por objeto subsidiar el costo del co-seguro de las prestaciones médicas. Luego, de acuerdo a lo que se pudo conocer, el Poder Ejecutivo firmó el decreto para disponer que las personas que no tengan el esquema completo de vacunación contra coronavirus (Covid19) quedan exceptuadas de los beneficios del régimen “Prestaciones Médicas – Especial Covid19”, creado por el Gobierno de la provincia durante la primera etapa de la pandemia.

Esto quiere decir que los gastos del tratamiento e internación por la enfermedad en el sistema público, en caso de ser diagnosticados como positivos para Covid19, correrán por cuenta propia sin tener asistencia financiera del Estado. No obstante, de esta medida quedan exceptuadas las personas que puedan demostrar fehacientemente que la falta de vacunación contra Covid19 obedece a razones médicas y/o de fuerza mayor debidamente acreditadas.