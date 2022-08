Facundo padece la enfermedad de Hirschsprung y debe atenderse en el Hospital

Garrahan. Mónica, la madre del pequeño, comentó que su hijo deber ser tratado

en Buenos Aires por la complejidad de la patología. En los próximos días se

confirmará el turno para que Facundo pueda viajar junto a su familia y afrontar

esta importante operación que va a mejorar su calidad de vida.

Al respecto, en diálogo con El Esquiú Play Mónica, comentó “mi hijo sufre de la

enfermedad de Hirschsprung, que es una enfermedad de los intestinos, es decir

un segmento del intestino no tiene células nerviosas y puede ser que mucho tejido

esté comprometido, al no tener células nerviosas impide el paso de la materia

fecal para evacuar con normalidad”.

“Es una enfermedad congénita, él la padece desde que nació, fue operado con la

cirugía de colostomía por urgencias en el Hospital de Niños por el doctor

Barrionuevo, para poder descomprimir el intestino que estaba muy inflamado. Por

suerte salió de terapia y ahora evacúa por bolsitas de colostomía”, señaló.

Asimismo, dijo que “aquí no hay profesionales capacitados para tratar esta

enfermedad, por eso se me deriva a Buenos Aires en donde hay profesionales y

todo un equipo médico”.

“Esto lo estamos esperando desde que nació, pero por el tema de la pandemia,

nos fueron estirando el tema del turno y actualmente nos estamos movilizando

para que se le haga la cirugía de reconexión que es lo que necesita porque ya

tiene dos años y medio”, indicó.

Además, Mónica expresó que “él a pesar de su condición, que tiene que estar con

su bolsita, hace su vida normal, ya está acostumbrado a eso, primero si fue muy

complicado, así que esperamos pronto la cirugía, el turno confirmado del Garrahan

para ya poder dirigirnos allá”.

“Ya me dirigí al Hospital de Niños, me recibieron todos los papeles y me dijeron

que en 10 días hábiles aproximadamente me iban a tener el turno confirmado.

Acerca del tema del monto aún no estamos seguros porque tengo otro hijo y aquí

no tengo con quien dejarlo por lo que también tendría que viajar con él y llevar un

acompañante para manejarme con el tema de autorizaciones y todo eso allá, así

que sería para gastos de estadía, si no conseguimos el hospedaje por medio de la

obra social y el Garrahan no cobra por la cirugía”, aseguró.

Para colaborar

Las personas que deseen colaborar lo pueden hacer comunicándose al 3834-

580763 o a través del CBU 1430001713023658800015.