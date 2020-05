Pink Floyd lanzó una playlist “en evolución” con algunas rarezas y material inédito

Pink Floyd nos invita a viajar a un lugar mejor, desde nuestras casas. La banda lanzó una playlist titulada Syd, Roger, Richard, Nick and David: una colección de temas que incluye material inédito y algunas rarezas.

La playlist está descrita como “una lista de reproducción de Pink Floyd en evolución”, ya que se actualizará diariamente e invita al público a “tomarse un tiempo cada día para sumergirse en la música”.

Además de armar una playlist con sus temas preferidos, cada viernes la banda estrenará material inédito que será incorporado a la lista.

1/3 Beginning today Syd, Roger, Richard, Nick and David is a new & evolving playlist from Pink Floyd. During this uncertain period, make time each day to immerse yourself in music; each day we will add a new track into the playlist. pic.twitter.com/o5aP9jcgwk — Pink Floyd (@pinkfloyd) May 22, 2020

Hoy (22 de mayo) llegó la primera incorporación de la lista: una versión en vivo de Us & Them, que fue grabada en el Empire Pool de Londres, en 1974. Es la primera vez que esta versión llega a los servicios de streaming de música.

El próximo viernes (29 de mayo) se estrenará una versión alternativa de Have A Cigar, del Immersion de Wish You Were Here; y el viernes 5 de junio saldrá a la luz Any Color You Like (Live en Wembley 1974), del Immersion de The Dark Side of The Moon.