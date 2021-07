Pink se ofreció a pagar la multa del equipo femenino de handball de Noruega impuesta por no usar bikinis

Hace algunos días, el mundo habla del equipo femenino de Handball de Noruega. Y es que el equipo tomó una decisión: contrario a lo que dicta el reglamento de la Federación Europea de esa disciplina, salieron a jugar un partido del Campeonato europeo con calzas cortas en lugar del reglamentario bikini. En consecuencia, el equipo fue multado, lo que no pasó inadvertido ni para el mundo del deporte, ni para figuras de la talla de Pink, que apoyaron al equipo.

La cantante se solidarizó con la decisión de las noruegas, las felicitó, y como si fuera poco, se ofreció a pagar su multa: “Estoy muy orgullosa del equipo de handball femenino de Noruega por protestar contra las muy sexistas reglas sobre el ‘uniforme’. La Federación Europea de Handball debería ser multada por su sexismo“, escribió la artista en su cuenta de Twitter @Pink.

Todo sucedió en el partido que debía jugar Noruega por la medalla de bronce contra España. La selección escandinava, sin embargo, entró al campo de juego usando calzas cortas, en lugar del bikini reglamentario. El seleccionado se negó al considerar que esta vestimenta provoca que se sexualice su imagen. Además, la calza que utilizaron es similar al short que usa la Selección masculina.

When the men play a sport wearing long shorts and tank tops, but the women are REQUIRED to wear bikini tops and bottoms, THAT is sexism! So either let the women wear the same as the men, or make the men play in Speedos. pic.twitter.com/5sZaU88Q7v

