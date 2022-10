La Dirección del Programa de Igualdad de Oportunidades (PIO), dependiente de la

Secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social, informó que

habrá un incremento del 40% mensual en la acreditación de los comedores

escolares para las partidas de octubre, noviembre y diciembre.

El incremento fue aprobado mediante resolución el 2 de mayo de 2022, suscripta

entre la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la

Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.

El director del PIO, Marcelo Lobo, en diálogo con El Esquiú.com, comentó que

gracias a las gestiones que se realizaron ante Nación, por primera vez se logró

incrementar el presupuesto de partidas en el transcurso de un mismo año: “Lo que

se consiguió por primera vez es un incremento en la partida y se consiguió para

octubre, noviembre y diciembre”.

El programa, que contaba con un presupuesto mensual de 105 millones, con el

aumento de 42 millones pasará a destinar 147 millones a las 480 escuelas que

contiene el Programa. Cabe destacar que se trata de un beneficio para más de

46.600 alumnos de toda la provincia.

El PIO se trata de un programa exclusivamente alimentario, que “cuenta con un

equipo nutricional y tiene unos lineamientos nutricionales donde se sugieren los

menús a las escuelas para que cumpla con ciertos estándares nutricionales”.

Asimismo, el director Lobo señaló que la idea del programa es generar otros

hábitos: “Nosotros ponemos mucho foco en los lineamientos nutricionales porque

los programas se tienen que basar en la calidad nutricional y de mejorar los

hábitos alimenticios, lograr que muchos niños que no tengan la posibilidad de un

menú adecuado en su casa, lo tengan a través de este programa”.

Jornada extendida

Por otro lado, Lobo aseguró: “Tienen garantizados los alimentos aquellas escuelas

que van a pasar a jornada extendida”.

En este sentido, explicó: “El 99 por ciento de las escuelas que pasan a jornada

extendida ya están recibiendo el desayuno y el almuerzo; todas reciben desayuno,

pero las que no almuerzan lo retiran”.

Asimismo, aseguró que el 1 por ciento restante ya estaría solucionado.

Hacer cumplir el programa nutricional

Finalmente, Lobo explicó que los fondos se los acreditan a los directivos, que

realizan las compras con base en sugerencias nutricionales del PIO: “Ellos nos

tienen que rendir cuenta. Nosotros nos fijamos no solo en la parte cuantitativa, que

es lo que tiene que ver con el dinero, sino también cualitativa: hacemos el

monitoreo para ver que la calidad del programa se cumpla”.

Además, apuntó a la necesidad de hacer cumplir el programa desde toda la

comunidad educativa: “Nosotros les solicitamos a los padres que se lleguen a la

Dirección, que queda en el Ministerio de Desarrollo Social, y hagan su sugerencia,

que es lo que necesitamos para mejorar el programa”.

Mientras el organismo trabaja en habilitación de un número telefónico para que los

padres puedan mandar sus inquietudes por WhatsApp, pueden dirigirse al

Ministerio de Desarrollo Social y al Programa a PIO en el pabellón 25 del CAPE.