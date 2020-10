Piqué rompió el silenció y habló sobre la fallida salida de Messi: ‘Me pone de nervios’

“El estadio nuevo debe llevar su nombre”, dijo el defensa como ejemplo de todo lo que el jugador argentino ha dado por el club.

“Tocamos el cielo con el triplete del 2015 y a partir de ahí el club ha ido cayendo en lugar de crecer y esa tendencia es inapelable”, dice Gerard Piqué en su primera entrevista luego de la caída del FC Barcelona por 8-2 ante el Bayern Munich en Champions League.

Hay que recordar que tras la humillante derrota el defensa y cuarto capitán del equipo ofreció dar un paso al costado para que entrara sangre nueva, dejando en evidencia la profunda crisis que atraviesa el club y que tuvo a Lionel Messi cerca de partir.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Barca Topic (@barcatopic_) el 23 de Oct de 2020 a las 5:25 PDT

“Tocamos fondo con el 2-8 y teníamos que hacer un reset todos para ver qué era lo mejor para el club. Desde la humildad, remando y teniendo claro que nadie es imprescindible”, dice en conversación con La Vanguardia.

Aunque aclaró que no quiere llevarse mal con nadie, criticó con dureza a la dirigencia del club y recordó el escándalo del dinero que se gastó para que a jugadores se les criticara en las redes sociales.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por اخبار برشلونة (@fcbar4a) el 20 de Oct de 2020 a las 4:22 PDT

“Yo, como jugador del Barça, veo que mi club se ha gastado dinero, dinero que ahora nos están pidiendo, para criticar, ya no solo a personas externas con una relación histórica con el club, sino a jugadores en activo, y eso es una barbaridad… Le pedí explicaciones y lo que me dijo es ‘Gerard, yo no lo sabía. Y me lo creí.´”, dijo sobre la conversación que tuvo con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu.

Sobre la fallida partida de Lionel Messi del FC Barcelona, el defensa criticó cómo se llevaron a cabo las negociaciones. “Un jugador que durante 16 años te ha dado tanto… Estás obligado a llegar a un acuerdo con él. No puede ser tan evidente que las dos partes estén tan distanciadas”.

“Yo me pregunto: ¿Cómo puede ser que el mejor jugador de la historia, que hemos tenido la santa suerte de disfrutar, se levante un día y envíe un burofax porque siente que no le están escuchando? Todo es demasiado chocante. ¿Qué está pasando? Leo se lo merece todo”, dijo Piqué.



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LesOutsiderZ (@lesoutsiderz) el 23 de Oct de 2020 a las 6:24 PDT

“El estadio nuevo debe llevar su nombre y luego el del patrocinador. Debemos preservar nuestras figuras, no desprestigiarlas. Me pone de los nervios”, agregó.

Piqué puso como ejemplo de la crisis que está viviendo el club, la ausencia de referentes históricos que han preferido partir y no seguir en el club.

“Me sorprende que gente como Pep, Puyi, Xavi o Valdés no estén en el club. Algo no se está haciendo bien. A esta gente la has de mantener siempre, forman parte de la historia del club, lo han hecho grande. Deberían sumar, estar aquí”, dijo.

Sobre el presente de Messi, el defensa dijo que lo ve bien. “Está muy implicado, ilusionado. Leo es el reflejo del vestuario, el ejemplo a seguir. Si él está bien, da tranquilidad”.

Foto: Shutterstock