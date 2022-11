El dúo compuesto por Brian Molko y Stefan Olsdal comenzará su gira principal de 2022 por el Reino Unido e Irlanda este jueves 18 de noviembre y decidió acudir a las redes sociales para hacer un pedido a sus fans.

“Estimados fanáticos de Placebo, nos gustaría pedirles amablemente que NO pasen el concierto filmando o tomando fotos con sus teléfonos móviles”, comienza diciendo el comunicado, que explica que usar el teléfono “hace que el desempeño de Placebo sea mucho más difícil. Más difícil conectar contigo y comunicar de manera efectiva las emociones de las canciones. También es una falta de respeto para los demás asistentes al concierto que quieren ver el espectáculo, no la parte de atrás de su teléfono”.

Y el mensaje continúa: “Por favor, quedate aquí y ahora en el presente y disfrutá el momento. Porque este momento exacto nunca volverá a suceder. Nuestro propósito es crear comunión y trascendencia. Por favor ayúdenos en nuestra misión. Con respeto y amor.”

