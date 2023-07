La demanda de entradas para la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho

generó que el sistema de TicketWeb colapsara, generando miles de reclamos.

Desde la empresa aseguraron que responderán cada uno de ellos y les brindarán

un lugar similar al que compraron por la web.

José Luis Sosa, de Ticketweb, comentó a Radio El Esquiú lo inesperado de la

situación: “Tuvimos una saturación que no esperábamos, muy superior a la que

tuvimos el año pasado: este año se vendió diez veces más que el primer día en el

año pasado y eso provocó tanto en la web como en la boletería una saturación en

nuestro servidor, muchos problemas y muchos reclamos”.

En este sentido, Sosa indicó que debieron sumar personal “para solucionar

nuestros problemas” y aseguró: “Hoy hemos podido responder a la mayoría de los

reclamos de esos dos primeros días y ya se ha restablecido y normalizado el

funcionamiento. Nos superó las expectativas, estábamos preparados para que

haya mucho tráfico estos días, pero en realidad hubo mucho más de lo que

esperábamos”.

El responsable de la empresa explicó que el problema radicó en el pase de la

plataforma de pago a la plataforma de Ticketweb: “Cuando nuestro sitio web está

colapsado es cuando se corta la comunicación y aunque se hizo la compra, el sitio

web no valida la entrada”. Y aclaró que esto no significa que haya una reventa de

entradas.

“Tranquilidad”

“Yo quiero darle tranquilidad al público, estoy admitiendo que hemos tenido estos

inconvenientes, que lo vamos a solucionar a absolutamente todas las personas

que hicieron la compra, se les va a dar un lugar ahí en la Fiesta del Poncho en el

mismo sector que compraron, quiero dar esa tranquilidad”, manifestó el

empresario.

Las noches más convocantes

Minutos después de haberse puesto en funcionamiento el sitio web destinado a la

venta de entradas para la Fiesta Nacional del Poncho, quedó en evidencia cuales

son los artistas más convocantes.

Sosa señaló que “hay tres o cuatro noches que arrancaron en punta”. La primera

que mencionó es la noche de Ciro y los persas: “Está puntero, quedan pocas

ubicaciones y hay varios sectores agotados”.

A esto le sigue la noche de Diego Torres, Luciano Pereyra, Callejero fino y la Delio

Valdez, “son las más convocantes”.