LIGA CATAMARQUEÑA

La reunión de presidentes de clubes con la reciente electa presidente de la Liga Catamarqueña, Sylvia Jiménez, que se dio el miércoles por la noche dejó más preguntas que certezas en relación a lo que sería el próximo torneo de este año en primera división.

El mayor inconveniente que hay para afrontar un nuevo certamen, es el factor económico, ya que al no haber un incentivo deportivo, la mayoría de los clubes entiende que no se puede hacer un gasto en planteles, sin una retribución acorde.

Hubo varias posturas que no pasaron del borrador. Jugar con sus pares de la Liga Chacarera todavía no lo ven beneficioso, ya que habría que armar equipos competitivos para una sola rueda.

Otra alternativa es jugar un torneo por un premio en efectivo sustancial, pero, solo sería para el campeón, en tanto que el gasto de los clubes seguiría sin cobertura.

Pero este fue el punto que más adeptos tuvo, ya que se llegó a conformar una comisión para que evalúe y obtenga los métodos para conseguir el capital para afrontar el torneo, que dicho de paso, se intenta jugar si o si.

Esta comisión esta a cargo de los clubes Villa Cubas, San Isidro, Independiente de la Capital y Defensores del Norte, en conjunto con la Mesa Directiva, por lo que se espera que en el trascurso de los próximos días, comiencen a aparecer los resultados.

Fuente: El Chasqui Digital

La entrada Por ahora, no hay consenso en el nuevo torneo se publicó primero en Catamarca Provincia.