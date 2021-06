Por error cremaron a un hombre en lugar de una mujer

El cuerpo de un hombre de apellido Moya, quien falleció en un sanatorio céntrico y debía haber sido sepultado en Balcozna, fue incinerado por error o negligencia en el cementerio Virgen Morena, ubicado en la zona norte de la ciudad. El hecho causó profundo dolor en los familiares de los dos difuntos, quienes se manifestaron ayer al mediodía frente al Sanatorio Pasteur -único nosocomio privado que recibe pacientes con COVID-, interrumpiendo el tránsito vehicular en calle Chacabuco, provocando caos vehicular.

En diálogo con El Ancasti, la esposa del fallecido aseguró que «lo cremaron sin autorización, porque él quería ser sepultado en la tierra, en Balcozna. Por eso ya habíamos hablado para tenerlo dos horas con nosotros y luego trasladarlo para darle cristiana sepultura».

Consideró que hubo “negligencia por parte del Sanatorio Pasteur porque se equivocaron de cuerpo. No hay nadie en ese lugar que entregue los cadáveres. La empresa fúnebre entró, vio un cuerpo y se lo llevó. Según los empleados de la funeraria había un cajón que tenía el rótulo de “Endrisi” -que debía haber sido el de la mujer fallecida-, y se lo llevaron. Pero en realidad era mi marido».

«Y decidimos cortar la calle porque nadie del sanatorio me atendió. Nadie me dio una solución ni salió a dar una versión de lo sucedido o a explicarnos algo. Nadie hizo nada», agregó.

Consideró además que hay una “grave irregularidad en los turnos para cremar, porque el administrador del crematorio salió recientemente diciendo que había demoras de entre 24 y 48 horas en los turnos. Pero mi marido falleció hoy (por ayer) a la mañana y poco después lo cremaron. ¿Cómo puede ser?». Informó que de acuerdo con el acta de defunción, el hombre falleció por neumonía, pulmonía y COVID, y remarcó que «nunca autorizamos la cremación». «Nosotros vimos en el sanatorio el cuerpo de la señora Endrisi, y pensamos que no habían bajado de la internación a mi marido. Después nos dijeron que la empresa Segura lo trasladó al Cementerio, donde lo cremaron», finalizó.

Al cierre de esta edición se pudo conocer que tanto Endrisi como Moya fallecieron por COVID y que el hombre iba a ser trasladado por una empresa fúnebre a Balcozna, donde sería sepultado.

El gerente general del Sanatorio Pasteur, Mauro Lencina, confirmó a este diario que los dos pacientes fallecieron por COVID y que tras el deceso fueron introducidos en bolsas mortuorias, como establecen los protocolos, y depositados en la morgue del sanatorio.

«La empresa de sepelios, que en este caso fue la empresa Segura, retiró otro óbito que el que le había encomendado buscar. La identificación de los cuerpos fue realizada como corresponde, fue realizada por enfermeros especializados y sectorizados. Y a la morgue nuestra solamente tienen acceso nuestros camilleros y las empresas de sepelios. A partir de ese momento en que quedan en la morgue del sanatorio son responsables los servicios fúnebres y sepelios», agregó. «Desde un primer momento estuvimos en contacto con la familia Moya para explicarles cómo es la gestión en el sanatorio», finalizó.

La investigación de lo sucedido quedó a cargo de la fiscal de turno, Miriam López, quien impartió una serie de medidas.

«Nosotros no vemos los rótulos»

Jorge Moreno, titular del cementerio parque Virgen Morena aseguró que «es la primera vez que pasa esto. Sanitizamos el féretro y lo dejamos cerca de cinco minutos con los dolientes. Sacamos los herrajes y luego lo introducimos en el horno.

Todo a la vista de los familiares», explicó.

«En este caso supuestamente el cuerpo era de Endrisi, que es lo que dicen los documentos que yo tengo. Nosotros no destapamos los ataúdes, no vemos los rótulos que están en las bolsas mortuorias. Pero pasado el mediodía me llamaron de Segura y preguntaron si estaba todavía el cuerpo de Endrisi. Les dije que ya estaba terminando la cremación y después nos enteramos de que se habían confundido de cadáver», finalizó.