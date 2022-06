En una entrevista con Zane Lowe de Apple Music 1, la estrella cuyo nombre real es Austin Post, expresó su emoción por la inminente llegada del bebé: “Estoy muy emocionado“, exclamó y contó que siempre quiso ser padre: “Cuando era niño, tenía cuatro o cinco años, y tenía un pequeño bebé que llevaba a todas partes. Era un muñeco de bebé. Y pensaba que era lo mejor. Lo llevaba a todas partes. Y no sé cuánto tiempo duró. Pero mi madre todavía lo tiene. Estoy tan entusiasmado… Voy a ser un padre sexy“.

En otra parte de la conversación, el músico opinó sobre la presión que sufren las estrellas de la música para crear contenidos virales en las redes sociales. El mes pasado, Halsey saltó a los titulares cuando afirmó que los jefes de su sello discográfico le impedían lanzar un nuevo tema hasta que pudiera fingir un momento viral en TikTok. Desde entonces, los ejecutivos de la discográfica anunciaron que la canción, “So Good”, se publicará el 9 de junio.

“Hay tantas formas diferentes de conseguir que la gente escuche tu música. Y TikTok es tan jodidamente grande… es genial. Y tienes a la gente revisando mi nueva canción y se vuelve jodidamente viral y eso cambia la vida de las personas. Ademas descubrís ahi gente con talento. Haz lo que es correcto para ti. No se trata de elegir si quieres hacer eso porque toco en estadios y soy cabeza de cartel en festivales. Se trata de lo que te haga sentir cómodo, porque, al fin y al cabo, tienes que sentirte cómodo con lo que haces. Y las redes sociales son algo con lo que no me siento muy cómodo”, expresó.

