Hace unos días los músicos presentaron “I had some help” en el festival de música country Stagecoach. Ahora, Post Malone lanzó oficialmente el single con un video dirigido por Chris Villa.

El rapero viene incursionando en la música country versionando “I’m Gonna Miss Her” de Brad Paisley, “You Can Have the Crown” de Sturgill Simpson, “Pickup Man” de Joe Diffie, entre otros. También colaboró con Beyoncé en su tema “Levi’s Jeans”, que apareció en su primer álbum country, Cowboy Carter. En abril se presentó en el escenario principal de Stagecoach Festival de Indio, California, invitado por Morgan Wallen para presentar esta canción.

Post Malone, que pasó su infancia en Texas, declaró en un Twitch con fans: “Se acerca el disco country”.

Además, Post Malone viene de colaborar con Taylor Swift en su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, con el single principal “Fortnight”. Consiguió ser la canción con más reproducciones en un solo día de la historia de Spotify, además de obtener el número 1 del Billboard Hot 100, el quinto número 1 en esta lista logrado por Malone.

