Ayer, comenzó el primer programa radial conducido por una persona trans en la ciudad de Los Altos. La mujer, hizo una carrera dentro del sistema educativo y fue directora, de hecho, perteneció a diferentes organizaciones vinculadas con la ampliación de derechos y conquistas sociales. Además, fue cantidad a intendenta en la comuna del Este catamarqueño.

El hecho de que su programa radial sea el primero en la provincia, habla del avance de cómo va cambiando la sociedad y como va evolucionando. Además, ha sido la primer persona trans que se casó en Catamarca. En exclusiva con El Aconquija, Blasia Gómez Reynoso expresó que es “docente jubilada que transitó durante 35 años en el nivel secundario de la provincia en escuelas públicas, gratuitas y libres”. Seguido, comentó: “Va a ser 9 años que soy mujer, luego de haber adquirido el derecho bajo la Ley de Identidad de Género”.

“Gracias a estas leyes, uno se ha podido empoderar y ha podido lograr lo que uno realmente siente, piensa y acciona. Eso, es lo que hoy me hace sentir muy feliz”, comentó. A la par, dijo que “no ha sido fácil estos cambios, estos procesos son bastantes complejos en cuanto a, tener una identidad en un cuerpo que no está acorde. No es fácil, también, compatibilizar con la sociedad porque he sufrido muchísima discriminación y segregación dentro del propio sistema educativo.

“Hoy Radio Líder, tiene dentro de su staff un programa acompañado por todo un equipo de personas maravillosas, le agradezco especialmente a Carlos “Kiki” Olviera por esta oportunidad, quien además es presidente del CD de la ciudad. Esto, tiene que ser imitado por todos los medios provinciales y nacionales, yo soy feliz porque es un precedente para que otras mujeres trans o de diferentes orientaciones sexuales del colectivo LGBTQ+ puedan tener acceso a lo que realmente a uno le hace bien. La comunidad, tiene que concientizar para seguir adquiriendo derechos”, señaló.

Un sincero agradecimiento

“Estoy muy feliz porque, a través de entrevista, ha sido el puntapié inicial para poder decir que hoy una mujer trans está al frente de un programa de interés general llamado ‘Blasia te escucha’ en Los Altos”. Además, afirmó que junto a su pareja fue el primer matrimonio igualitario en la provincia, lo cual les dio “cierta legitimidad y legalidad a nuestras vidas”. “Antes, todo lo prohibido era imposible que una persona homosexual pueda construir y formar un hogar”, agregó.

Para cerrar, reforzó que con su esposo están hace treinta años juntos, también, “a este matrimonio se suma nuestra hija Zaira que hoy cumple 15 años. Ella, nos da todo ese emblema y toda esa fuerza para decir que si se puede ser feliz y tener un hogar. Todos tenemos derechos a convivir en democracia y libertad en el interior de Catamarca. Siempre he sido respetada, querida, admirada y naturalizada, eso me hace sentir muy feliz”.

