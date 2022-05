La medida de fuerza anunciada el pasado lunes por el plazo de 72 horas por parte

de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Nación, que tuvo se respectiva adhesión

por parte de la UTA Seccional Catamarca – La Rioja, podría concluir en la jornada

de hoy, luego que se dio una reunión para destrabar el conflicto y hay un principio

de acuerdo.

El inicio de la primera jornada de paro, en lo que respecta a la provincia de

Catamarca hubo una amplia adhesión por parte de los trabajadores de las

empresas de transporte, lo cual se pudo apreciar en las calles catamarqueñas por

la ausencia de los colectivos.

Si bien la medida de fuerza se anunció por tres días, la misma se podría levantar

hoy si se da un nuevo acuerdo entre gremio y representantes de las empresas en

lo que respecta a un incremento salarial.

Mediante un comunicado, la UTA nacional, que conduce Roberto Fernández,

anunció: “Ponemos en conocimiento de los trabajadores, los usuarios y la opinión

pública en general que se ha logrado un principio de acuerdo con la

representación de la Fatap, luego de intensas y prolongadas reuniones con

referentes de los gobiernos provinciales, municipales, referentes del Cofetra y

autoridades del Ministerio de Transporte y de Trabajo de la Nación”.

Además, indican que “la entidad sindical, juntamente con la representación

empresaria, acordamos reunirnos el día de mañana -por hoy- para suscribir el

acuerdo salarial y presentarlo en la cartera laboral”.

“De resultar así, se anunciará el dejar sin efecto la medida de acción gremial

dispuesta para los días jueves y viernes”, expresan.

Asimismo, adelantaron que desde la UTA se convocará a una marcha federal al

Congreso de la Nación, para pedir el dictado de una ley federal de transporte que

contemple la problemática del transporte de pasajeros del interior del país.

Jalil pidió que levanten el paro

En relación al tema del paro de colectivos, Raúl Jalil dijo en radio Valle Viejo que

“no se puede estar cada vez que haya una diferencia cortar una calle. En UTA

estoy totalmente en contra del paro porque, no tengo los números ahora, pero los

recursos que aporta nación para el subsidio, más lo que aporta la provincia”.

Asimismo, consideró que el AMBA arregló sueldo por $170.000 que “nosotros no

los podemos pagar”, por lo que reiteró que no puede ser “que cada conflicto tenga

que ser terminado (…), cada vez que hay un problema cortar una calle”, por lo que

instó al dialogo y le pidió a la UTA que “levante el paro” en Catamarca.

Agregando que esta medida afecta, por ejemplo, a los estudiantes que concurren

a las escuelas. Ante esto, adelantó que el jueves se reunirá con los actores del

transporte público de pasajeros.

Consultado Vergara sobre las declaraciones de Jalil de que se levante la medida

de fuerza, precisó que no daría declaraciones dado que está pendiente de

alcanzar un acuerdo en beneficio de los trabajadores de las empresas de

transporte