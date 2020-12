El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini (foto),

consideró que es probable que haya un rebrote de COVID-19 en la provincia en el

año 2021.

Severini, en una entrevista con Radio Valle Viejo, resaltó: “Tenemos como hipótesis

que, a pesar de que trabajemos a destajo sobre todo con el tema de las vacaciones y

todo eso, probablemente tengamos un rebrote. Por lo tanto, no queremos bajar la

guardia”.

Severini también planteó la importancia de “cuidar” la Etapa Verde de Convivencia

que regirá desde el 10 de diciembre por decreto del gobernador de la provincia, Raúl

Jalil.

“Es una etapa que va a estar muy vigilada y ante cualquier situación que veamos que

los números empiezan a complicar, es probable que se tomen nuevas decisiones. Si

no la cuidamos (a la Etapa Verde), no les quepa ninguna duda que se van a tomar las

medidas que sean necesarias”, indicó el funcionario del ministerio de Salud.

Con respecto a la vacunación contra el coronavirus, Severini destacó que si bien

“todavía persisten ciertas incertidumbres en relación a cuándo va a llegar la vacuna,

qué tipo de vacuna va a llegar y cuánta cantidad”, apuntan a “tratar de cubrir a la

población lo máximo posible en el menor tiempo posible” en la provincia