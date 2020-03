Procedimiento para urgencias e internaciones en OSEP

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) emitió una resolución por medio

de la cual implementa un procedimiento excepcional de autorización para

internaciones y prácticas de urgencias a todos los afiliados de la provincia.

Esta medida se enmarca dentro de las ya anunciadas por OSEP en el marco de la

emergencia sanitaria que rige actualmente en la provincia y el país. Con esto se

busca resguardar a los afiliados para evitar el traslado a la casa central de la obra

social.

Por lo tanto, las internaciones y prácticas de urgencia serán autorizadas por OSEP

de manera online.

Los sanatorios y centros de salud de toda la provincia deberán remitir la siguiente

documentación: nombre y apellido del afiliado, DNI, número de afiliado, domicilio,

nombre del sanatorio y/o clínica, diagnóstico, fecha de internación, práctica a

autorizar y cualquier otro tipo de documentación que requiera OSEP. Esta

información será enviada al correo urgenciasyemergenciasosep@gmail.com.

De esta manera, el contacto será de manera online entre el sanatorio o centro de

salud y OSEP. En tanto, el afiliado no deberá sacar la orden ni pagar ningún tipo de

coseguro al solicitar la internación o la práctica de urgencia, por lo que no deberá

concurrir a la sede de casa central. El pago del coseguro será diferido, debiéndose

cargar en la cuenta del afiliado para su cancelación en la modalidad y plazo que se

disponga posteriormente.

Con esta medida, la obra social busca que el afiliado no deba concurrir a casa central

para autorizar y sacar la orden de internación o práctica de urgencia y evitar

aglomeraciones. En este sentido, se recuerda que OSEP se encuentra funcionando

con el personal mínimo atendiendo al decreto emitido por el Poder Ejecutivo que

declara la cuarentena obligatoria para toda la Administración Pública y el Sistema

Educativo en toda la provincia.