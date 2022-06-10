Nota vista: 3

CANCHA 1 CEC

C.E.C. “A” – POLI RETIRADOS GRADUADOS
SANTA CRUZ – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – SALTA CENTRAL MAXI

CANCHA 2 CEC

C.E.C. “B” – LOS AMIGOS GRADUADOS
C.E.C. – NINO SUPER MAXI
C.E.C. – POLICIAL MAXI

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

BCO CATAMARCA – 9 DE JULIO SUPER MASTER
BCO CATAMARCA – NINO MASTER
BCO CATAMARCA – BANCO NACION SUPER MAXI

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA

UTA – C.E.C. SUPER SENIOR
UTA – 9 DE JULIO SUPER MAXI
UTA – SAN LORENZO UNICA

CANCHA 1 NINO

CAI.SA – SAN LORENZO SENIOR
SAN RAMON – LA ESTACION SUPER MAXI
ASTRADA – POLI RETIRADOS MAXI

CANCHA 2 NINO

ESTUDIANTES – JUV. DE LA FALDA SUPER MAXI
INDEPENDIENTE – JUV. DE LA FALDA MAXI
SANTA CRUZ – POLICIAL UNICA

CANCHA 3 NINO

LAS PIRQUITAS – INDEPENDIENTE SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – TESORIERI SENIOR
GENERAL PAZ – REV UNICA

CANCHA LA ESTACION

LOS AMIGOS – LIBERAL MASTER
LA ESTACION – LIBERAL UNICA
MADERERA – DEP. JUVENTUD UNICA

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – GENERAL PAZ MASTER
9 DE JULIO – SAN RAMON MAXI
9 DE JULIO – NINO UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL

SIND. VIAL – TESORIERI SUPER SENIOR
SIND. VIAL – LAS PIRQUITAS MAXI
SIND. VIAL – CIRCULO MEDICO UNICA

CANCHA CIRCULO MEDICO

CIRCULO MEDICO – GRAL PAZ SUPER MASTER
UTHGRA – SOCIAL ROJAS SUPERMAXI
CIRCULO MEDICO – BCO CATAMARCA MAXI

CANCHA SALTA CENTRAL

SALTA CENTRAL – SOEM SUPER MAXI
SALTA CENTRAL – FOMENTO UNICA
UTHGRA – CAI.SA UNICA

CANCHA SOEM

9 DE JULIO – SALTA CENTRAL SENIOR
SOEM – UTHGRA MAXI
INDEPENDIENTE – C.E.C. UNICA

CANCHA FILIAL 26

GRAL PAZ – FOMENTO SUPER SENIOR
DEP JUVENTUD – BANCO NACION SENIOR
DEP JUVENTUD – BANCO NACION MAXI

CANCHA LIBERAL ARGENTINO

LIBERAL – FOMENTO GRADUADOS
LIBERAL – TESORIERI SUPER MAXI
LOS AMIGOS – SAN LORENZO SUPER MAXI

CANCHA 1 INDEPENDIETE

INDEPENDIENTE – CIRCULO MEDICO MASTER
INDEPENDIENTE – NINO SUPER SENIOR
INDEPENDIENTE – C.E.C. SENIOR

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

UTHGRA – NINO SENIOR
MADERERA – DEP JUVENTUD SUPER MAXI
MADERERA – SANTA CRUZ MAXI

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

AUTENTICO – ASTRADA SUPER MAXI
AUTENTICO – SAN LORENZO MAXI
AUTENTICO – ASTRADA UNICA

CANCHA CHACARITA

GENERAL PAZ – SOEM SENIOR
UTA – LIBERAL MAXI
CHACARITA – TESORIERI MAXI

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

POL.RETIRADOS – C.E.C. SUPER MASTER
POL.RETIRADOS – FOMENTO SENIOR
POL.RETIRADOS – CHACARITA SUPER MAXI

CANCHA SOCIAL ROJAS

SOCIAL ROJAS – CIRCULO MEDICO SENIOR
SOCIAL ROJAS – FOMENTO MAXI
TESORIERI – CHACARITA UNICA

CANCHA CORONEL DAZA

BANCO NACION – AUTENTICO MASTER
MADERERA – POLICIAL SENIOR
BANCO NACION – ESTUDIANTES UNICA

CANCHA SARMIENTO

REV “A” – ASTRADA GRADUADOS
REV “B” – MADERERA GRADUADOS
REV – FOMENTO SUPER MAXI

CANCHA PARQUE DAZA

UTA – LIBERAL SUPER MASTER
LOS AMIGOS – REV SENIOR
POLICIAL – CIRCULO MEDICO SUPER MAXI

CANCHA DOÑA ROSA

CAI.SA – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
CAI.SA – SANTA CRUZ SUPER MAXI
CAI.SA – REV MAXI

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

LOS AMIGOS – BCO NACION SUPER SENIOR
JUV. DE LA FALDA – ASTRADA SENIOR
JUV. DE LA FALDA – BCO CATAMARCA UNICA

LIBRES

MASTER: C.E.C.

MAXI: NINO

UNICA: LAS PIRQUITAS

Fuente: El Chasqui Digital

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