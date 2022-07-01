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CAMPEONATO APERTURA 2021/2022 PROGRAMACION N 31 – SABADO 02-07

CANCHA 1 CEC
C.E.C. “A” – FOMENTO GRADUADOS
C.E.C. – 9 DE JULIO SUPER MASTER
C.E.C. – REV SENIOR

CANCHA 2 CEC
C.E.C. “B” – REV “A” GRADUADOS
C.E.C. – AUTENTICO SUPER SENIOR
C.E.C. – CAI-SA UNICA

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
C.E.C. – LIBERAL MASTER
BANCO CATAMARCA – INDEPENDIENTE MAXI
BANCO CATAMARCA – LIBERAL UNICA

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA
GRAL PAZ – LIBERAL SUPER MASTER
UTA – FOMENTO SUPER SENIOR
FOMENTO – NINO SENIOR

CANCHA 1 NINO
ASTRADA – LOS AMIGOS GRADUADOS
ASTRADA – PIRQUITAS SENIOR
ASTRADA – LOS AMIGOS SUPER MAXI

CANCHA 2 NINO
NINO – LA ESTACION SUPER MAXI
NINO – INDEPENDIENTE MASTER
NINO – UTHGRA UNICA

CANCHA SANTA CRUZ
SANTA CRUZ – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
SANTA CRUZ – REV SUPER MAXI
SANTA CRUZ – SOCIAL ROJAS MAXI

CANCHA LA ESTACIÓN
UTHGRA – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
UTHGRA – MADERERA MAXI
LA ESTACION – CHACARITA UNICA

CANCHA 9 DE JULIO
TESORIERI – MADERERA SUPER MAXI
FOMENTO – SAN RAMON SUPER MAXI
9 DE JULIO – GRAL PAZ UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND VIAL – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
TESORIERI – NINO SUPER SENIOR
SIND VIAL – ASTRADA UNICA

CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – BCO NACION SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – UTHGRA SENIOR
CIRCULO MEDICO – AUTENTICO UNICA

CANCHA SALTA CENTRAL
LOS AMIGOS – 9 DE JULIO MASTER
SALTA CENTRAL – SOEM MAXI
TESORIERI – INDEPENDIENTE UNICA

CANCHA SOEM
SOEM – TESORIERI SENIOR
SOEM – CAI-SA SUPER MAXI
MADERERA – UTA UNICA

CANCHA FILIAL 26
DEP JUVENTUD – CAI-SA SENIOR
DEP JUVENTUD – C.E.C SUPER MAXI
DEP JUVENTUD – TESORIERI MAXI

CANCHA LIBERAL ARG.
LIBERAL – SAN LORENZO SUPER MAXI
LIBERAL – CAI-SA MAXI

CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – POLICIAL SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – ESTUDIANTES SUPER MAXI
BCO NACION – PIRQUITAS SUPER MAXI

CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – SALTA CENTRAL SENIOR
SAN LORENZO – ASTRADA MAXI
SAN LORENZO – ESTUDIANTES UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – CIRCULO MEDICO MASTER
EL AUTENTICO – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
BCO NACION – UTA MAXI

CANCHA CHACARITA
CHACARITA – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
FOMENTO – SIND VIAL MAXI
FOMENTO – JUV.DE LA FALDA UNICA

CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – MADERERA GRADUADOS
POLI RETIRADOS – UTA SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – 9 DE JULIO MAXI

CANCHA SOCIAL ROJAS
SOCIAL ROJAS – POL.RETIRADOS SENIOR
SOCIAL ROJAS – 9 DE JULIO SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – NINO MAXI

CANCHA CORONEL DAZA
BANCO NACION – BCO CATAMARCA MASTER
BANCO NACION – 9 DE JULIO SENIOR
BANCO NACION – SALTA CENTRAL UNICA

CANCHA SARMIENTO
REV “B” – LIBERAL GRADUADOS
CIRCULO MEDICO – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
REV – SANTA CRUZ UNICA

CANCHA PARQUE DAZA
POLICIAL – LOS AMIGOS SENIOR
POLICIAL – CHACARITA MAXI
LOS AMIGOS – C.E.C. MAXI

CANCHA DÑA. ROSA
CAI-SA – GRAL PAZ SUPER SENIOR
MADERERA – INDEPENDIENTE SENIOR
SAN RAMON – REV MAXI

CANCHA JUV. DE LA FALDA
JUV LA FALDA – GRAL PAZ SENIOR
JUV LA FALDA – UTA SUPER MAXI
JUV LA FALDA – EL AUTENTICO MAXI

LIBRES:
MÁSTER: GRAL PAZ
MAXI: CIRCULO MEDICO
UNICA : POLICIAL Y DEPORTIVO JUVENTUD

Fuente: El Chasqui Digital

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