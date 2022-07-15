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TURNO MAÑANA

CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – C.E.C. SUPER MASTER
LOS AMIGOS – POLI RETIRADOS GRADUADOS

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

GRAL PAZ – UTA SUPER MASTER
POL RETIRADOS – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
FOMENTO – ASTRADA GRADUADOS

CANCHA SARMIENTO

C.E.C. “B” – REV “B” GRADUADOS
REV “A” – MADERERA GRADUADOS

TURNO TARDE

CANCHA 1 CEC

C.E.C. – GRAL PAZ MASTER
C.E.C. – GRAL PAZ SUPER SENIOR
C.E.C. – NINO UNICA

CANCHA 2 CEC

REV – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
EL AUTENTICO – LA ESTACION SUPER MAXI
EL AUTENTICO – NINO MAXI

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

BCO NACION – LIBERAL SUPER MAXI
POLICIAL – FOMENTO SUPER MAXI
SAN RAMON – POLICIAL MAXI

CANCHA 3 BANCO CATAMARCA

UTA – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
JUV LA FALDA – BCO NACION MAXI
UTA – FOMENTO MAXI

CANCHA 2 NINO

NINO – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR
POLI RETIRADOS – CIRCULO MEDICO SENIOR
9 DE JULIO – ESTUDIANTES SUPER MAXI

CANCHA 1 NINO

INDEPENDIENTE – SIND. VIAL SUPER SENIOR
LAS PIRQUITAS – LOS AMIGOS MAXI
ASTRADA – 9 DE JULIO UNICA

CANCHA LA ESTACION
GRAL PAZ – ASTRADA SENIOR
LA ESTACION – BCO CATAMARCA UNICA

CANCHA 9 DE JULIO

LOS AMIGOS – TESORIERI SUPER SENIOR
9 DE JULIO – LIBERAL MASTER
9 DE JULIO – SAN LORENZO SENIOR

CANCHA COMPLEJO VIAL

CHACARITA – DEP JUVENTUD SUPER MAXI
SOCIAL ROJAS – INDEPENDIENTE MAXI
SIND VIAL – GRAL PAZ UNICA

CANCHA SALTA CENTRAL

LOS AMIGOS – C.E.C. SENIOR
SALTA CENTRAL – CHACARITA MAXI
SALTA CENTRAL – CIRCULO MEDICO UNICA

CANCHA SOEM

SOEM – NINO SUPER MAXI
SOEM – CAI-SA MAXI
TESORIERI – MADERERA UNICA

CANCHA FILIAL 26

DEP JUVENTUD – SALTA CENTRAL SENIOR
DEP JUVENTUD – MADERERA MAXI
DEP JUVENTUD – JUV. LA FALDA UNICA

CANCHA LIBERAL ARGENTINO
LIBERAL – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
LIBERAL – C.E.C. “A”

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE – BCO CATAMARCA MASTER
INDEPENDIENTE – POLICIAL SENIOR
INDEPENDIENTE – UTA UNICA

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO – UTA SUPER MAXI
UTHGRA – 9 DE JULIO MAXI
SAN LORENZO – REV UNICA

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENTICO – NINO MASTER
LOS AMIGOS – C.E.C. SUPER MAXI
EL AUTENTICO – BCO NACION UNICA

CANCHA CHACARITA

TESORIERI – INDEPENDIENTE SUPER MAXI
UTHGRA – MADERERA SUPER MAXI
CHACARITA – LIBERAL UNICA

CANCHA SANTA CRUZ

LAS PIRQUITAS – SOEM SENIOR
SOCIAL ROJAS – SAN RAMON SUPER MAXI
SIND VIAL – REV MAXI

CANCHA SOCIAL ROJAS

SOCIAL ROJAS – NINO SENIOR
UTHGRA – FOMENTO SENIOR
ESTUDIANTES – SANTA CRUZ UNICA

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – CIRCULO MEDICO MASTER
BCO NACION – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – SANTA CRUZ MAXI

CANCHA SARMIENTO

LAS PIRQUITAS – CAI-SA SUPER MAXI
CIRCULO MEDICO – SANTA CRUZ SUPER MAXI
SAN LORENZO – C.E.C. MAXI

CANCHA PARQUE DAZA

MADERERA – REV SENIOR
ASTRADA – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – LIBERAL MAXI

CANCHA DOÑA ROSA

CAI-SA – FOMENTO SUPER SENIOR
CAI-SA – BCO NACION SENIOR
CAI-SA – UTHGRA UNICA

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

JUV LA FALDA – TESORIERI SENIOR
JUV LA FALDA – SALTA CENTRAL SUPER MAXI
TESORIERI – POLI RETIRADOS MAXI

LIBRES

MASTER: LOS AMIGOS

MAXI: ASTRADA

UNICA: FOMENTO – LAS PIRQUITAS – POLICIAL

Fuente: El Chasqui Digital

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