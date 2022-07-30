Se juegan finales en categoría Única, Sénior, Súper Sénior y Máster.
TURNO MAÑANA
CANCHA 2 CEC
UTA – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
LIBERAL – C.E.C. “A” GRADUADOS
C.E.C. “B” – REV “B” GRADUADOS
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
BCO CATAMARCA – ASTRADA SUPER MASTER
C.E.C. – LOS AMIGOS GRADUADOS
MADERERA – REV “A” GRADUADOS
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POLI RETIRADOS – GRAL PAZ SUPER MASTER
LIBERAL – 9 DE JULIO SUPER MASTER
POLI RETIRADOS – FOMENTO GRADUADOS
TURNO TARDE
CANCHA 1 CEC
BCO NACION – NINO SUPER SENIOR
CIRCULO MEDICO – REV SENIOR(FINAL ORO)
CIRCULO MEDICO – INDEPENDIENTE UNICA
CANCHA 2 CEC
C.E.C. – NINO SENIOR
CIRCULO MEDICO – BCO CATAMARCA MAXI
BCO CATAMARCA – SAN LORENZO o REV UNICA
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
SANTA CRUZ – CIRCULO MEDICO SUPER SENIOR(FINAL ORO)
REV – C.E.C. MAXI
CHACARITA – ESTUDIANTES UNICA
CANCHA 1 NINO
UTHGRA – LAS PIRQUITAS SUPER MAXI
UTA – NINO SUPER MAXI
ASTRADA – UTHGRA o CAISA UNICA(FINAL IDA PLATA)
CANCHA 2 NINO
NINO – BCO CATAMARCA MASTER
POLICIAL – ASTRADA SUPER MAXI
POLI RETIRADOS – UTHGRA MAXI
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – C.E.C. MASTER
LOS AMIGOS – SALTA SUPER MAXI
9 DE JULIO – CAI-SA o Uthgra UNICA
CANCHA COMPLEJO VIAL
FOMENTO – MADERERA SENIOR
SAN RAMON – JUV. LA FALDA MAXI
SIND VIAL – NINO UNICA
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – EL AUTENTICO MASTER
EL AUTÉNTICO – C.E.C. SUPER SENIOR(FINAL COPA PLATA)
UTHGRA – LOS AMIGOS SENIOR
CANCHA SOEM
SAN RAMON – TESORIERI SUPER MAXI
SOEM – SALTA MAXI
SALTA – UTA UNICA
CANCHA FILIAL 26
CIRCULO MEDICO – EL AUTENTICO SUPER MAXI
POLICIAL – LIBERAL MAXI
DEP JUVENTUD – POLICIAL UNICA
CANCHA LIBERAL ARGENTINO
DEP JUVENTUD – GRAL PAZ SENIOR
DEP JUVENTUD – LOS AMIGOS MAXI
LIBERAL – SANTA CRUZ UNICA
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
TESORIERI – INDEPENDIENTE SUPER SENIOR
POLI RETIRADOS – POLICIAL SENIOR
TESORIERI – 9 DE JULIO MAXI
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SOCIAL ROJAS – INDEPENDIENTE SENIOR
CAI-SA – MADERERA SUPER MAXI
CHACARITA – REV SUPER MAXI
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
SANTA CRUZ – LA ESTACION SUPER MAXI
SAN LORENZO – INDEPENDIENTE MAXI
REV o San Lorenzo – LA ESTACION UNICA
CANCHA CHACARITA
EL AUTENTICO – CAI-SA SUPER SENIOR
LOS AMIGOS – LIBERAL MASTER
CAI-SA – SOEM SENIOR
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
SIND VIAL – LOS AMIGOS SUPER SENIOR
BCO NACION – LAS PIRQUITAS SENIOR
SOEM – SAN LORENZO SUPER MAXI
CANCHA SANTA CRUZ
9 DE JULIO – JUV LA FALDA SENIOR
C.E.C. – JUV LA FALDA SUPER MAXI
ASTRADA – CHACARITA MAXI
CANCHA SOCIAL ROJAS
SAN LORENZO – TESORIERI SENIOR
EL AUTENTICO – SIND VIAL MAXI
EL AUTENTICO – TESORIERI UNICA
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – INDEPENDIENTE MASTER (FINAL VUELTA)
ESTUDIANTES – LIBERAL SUPER MAXI
SALTA – ASTRADA SENIOR(FINAL PLATA)
CANCHA SARMIENTO
GRAL PAZ – UTA SUPER SENIOR
DEP JUVENTUD – POLI RETIRADOS SUPER MAXI
MADERERA – BCO NACION UNICA
CANCHA PARQUE DAZA
9 DE JULIO – BCO NACION SUPER MAXI
SOCIAL ROJAS – INDEPENDIENTE SUPER MAXI
SANTA CRUZ – BCO NACION MAXI
CANCHA DOÑA ROSA
SOCIAL ROJAS – NINO MAXI
MADERERA – LAS PIRQUITAS MAXI
GRAL PAZ – C.E.C. UNICA
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
FOMENTO – BCO CATAMARCA SUPER MAXI
FOMENTO – CAI-SA MAXI
FOMENTO – JUV LA FALDA UNICA
LIBRES
MASTER: GENERAL PAZ
MAXI: UTA
UNICA: PIRQUITAS
Fuente: El Chasqui Digital
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