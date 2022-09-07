TORNEO CLAUSURA “TASA LOPEZ”
TURNO MATUTINO
CANCHA 3 BANCO
C.E.C. – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
C.E.C. – “B” REV “A” GRADUADOS
C.E.C. – “A” REB “B” GRADUADOS
CANCHA FILIAL 26
9 DE JULIO – POL.RETIRADOS SUPER MASTER
FOMENTO – POL.RETIRADOS GRADUADOS
MADERERA – LOS AMIGOS GRADUADOS
CANCHA 2 CENTRO DE EMPLEADOS COMERCIO
UTA – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
TESORIERI – LIBERAL SUPER MASTER
LIBERAL – ASTRADA GRADUADOS
TURNO TARDE
CANCHA 1 CEC
C.E.C. – TESORIERI MASTER
C.E.C. – TESORIERI SENIOR
C.E.C. – LIBERAL UNICA
CANCHA LOS AMIGOS
LOS AMIGOS – JUV. DEL FALDA SENIOR
MADERERA – SANTA CRUZ SUPER MAXI
LOS AMIIGOS – JUV. DEL FALDA MAXI
CANCHA 1 BANCO CATAMARCA
LOS AMIGOS – UTA SUPER SENIOR
BCO CATAMARCA – UTA SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – FOMENTO UNICA
CANCHA 1 NINO
ASTRADA – LA ESTACION SENIOR
UTHGRA – SAN RAMON SUPER MAXI
ASTRADA – SOEM MAXI
CANCHA 2 NINO
NINO – FOMENTO SUPER SENIOR
DEP. JUVENTUD – ODONTOLOS MAXI
NINO – SAN RAMON UNICA
CANCHA LA ESTACION
LA ESTACION – POL. RETIRADOS SUPER MAXI
UTHGRA – SAN RAMON MAXI
LA ESTACION – UTA UNICA
CANCHA 9 DE JULIO
9 DE JULIO – CIRCULO MEDICO SENIOR
9 DE JULIO – DEP. JUVENTUD SUPER MAXI
9 DE JULIO – AUTENTICO UNICA
CANCHA COMPLEJO VIAL
SIND. VIAL – C.E.C. SUPER SENIOR
SIND. VIAL – SOEM SUPER MAXI
SIND. VIAL – TESORIERI UNICA
CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – 9 DE JULIO MASTER
CIRCULO MEDICO – UTHGRA SUPER SENIOR
CANCHA SALTA CENTRAL
SALTA CENTRAL – SOEM SENIOR
SALTA CENTRAL – POLICIAL SUPER MAXI
SALTA CENTRAL – UTA MAXI
CANCHA SOEM
GENERAL PAZ – LIBERAL MASTER
SOEM – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
SOEM – REV UNICA
CANCHA 1 INDEPENDIENTE
INDEPENDIENTE – LOS AMIGOS MASTER
INDEPENDIENTE – DEP. JUVENTUD SENIOR
TESORIERI – BCO CATAMARCA MAXI
CANCHA 2 INDEPENDIENTE
SAN LORENZO – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
SAN LORENZO – FOMENTO SUPER MAXI
SAN LORENZO – SANTA CRUZ MAXI
CANCHA 3 INDEPENDIENTE
EL AUTENTICO – BCO NACION MASTER
TESORIERI – REV SUPER MAXI
GRAL PAZ – BCO NACION UNICA
CANCHA CHACARITA
CHACARITA – CIRCULO MEDICO SUPER MAXI
CHACARITA – EL AUTENTICO MAXI
SALTA CENTRAL – SAN LORENZO UNICA
CANCHA POLICIAS RETIRADOS
POL. RETIRADOS – CAI.SA SUPER SENIOR
POL. RETIRADOS – NINO SENIOR
POL. RETIRADOS – C.E.C. MAXI
CANCHA SANTA CRUZ
MADERERA – 9 DE JULIO MAXI
SANTA CRUZ – MADERERA UNICA
CANCHA PIRQUITAS
LAS PIRQUITAS – POLICIAL SENIOR
LAS PIRQUITAS – AUTENTICO SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – CIRCULO MEDICO MAXI
CANCHA MASCAREÑO
ODONTOLOGOS – UTHGRA SENIOR
ODONTOLOGOS – NINO SUPER MAXI
ODONTOLOGOS – LOS AMIGOS UNICA
CANCHA CORONEL DAZA
BCO NACION – GENERAL PAZ SUPER SENIOR
BCO NACION – GENERAL PAZ SENIOR
BCO NACION – NINO MAXI
CANCHA SARMIENTO
REV – TESORIERI SUPER SENIOR
REV – FOMENTO MAXI
UTHGRA – CHACARITA UNICA
CANCHA PARQUE DAZA
FOMENTO – CAI.SA SENIOR
LIBERAL – BCO NACION SUPER MAXI
POLICIAL – INDEPENDIENTE MAXI
CANCHA DOÑA ROSA
CAI.SA. – C.EC SUPER MAXI
CAI.SA. – LIBERAL MAXI
CAI.SA. – DEP.JUVENTUD UNICA
CANCHA JUVENTUD LA FALDA
MADERERA – SAN LORENZO SENIOR
JUV.DE LA FALDA – ASTRADA SUPER MAXI
JUV.DE LA FALDA – CIRCULO MEDICO UNICA
LIBRES
MASTER: NINO
SUPER MAXI: LOS AMIGOS
UNICA: POLICIAL
Fuente: El Chasqui Digital
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