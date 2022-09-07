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TORNEO CLAUSURA “TASA LOPEZ”

TURNO MATUTINO

CANCHA 3 BANCO

C.E.C. – CIRCULO MEDICO SUPER MASTER
C.E.C. – “B” REV “A” GRADUADOS
C.E.C. – “A” REB “B” GRADUADOS

CANCHA FILIAL 26

9 DE JULIO – POL.RETIRADOS SUPER MASTER
FOMENTO – POL.RETIRADOS GRADUADOS
MADERERA – LOS AMIGOS GRADUADOS

CANCHA 2 CENTRO DE EMPLEADOS COMERCIO

UTA – BCO CATAMARCA SUPER MASTER
TESORIERI – LIBERAL SUPER MASTER
LIBERAL – ASTRADA GRADUADOS

TURNO TARDE

CANCHA 1 CEC

C.E.C. – TESORIERI MASTER
C.E.C. – TESORIERI SENIOR
C.E.C. – LIBERAL UNICA

CANCHA LOS AMIGOS

LOS AMIGOS – JUV. DEL FALDA SENIOR
MADERERA – SANTA CRUZ SUPER MAXI
LOS AMIIGOS – JUV. DEL FALDA MAXI

CANCHA 1 BANCO CATAMARCA

LOS AMIGOS – UTA SUPER SENIOR
BCO CATAMARCA – UTA SUPER MAXI
BCO CATAMARCA – FOMENTO UNICA

CANCHA 1 NINO

ASTRADA – LA ESTACION SENIOR
UTHGRA – SAN RAMON SUPER MAXI
ASTRADA – SOEM MAXI

CANCHA 2 NINO

NINO – FOMENTO SUPER SENIOR
DEP. JUVENTUD – ODONTOLOS MAXI
NINO – SAN RAMON UNICA

CANCHA LA ESTACION

LA ESTACION – POL. RETIRADOS SUPER MAXI
UTHGRA – SAN RAMON MAXI
LA ESTACION – UTA UNICA

CANCHA 9 DE JULIO

9 DE JULIO – CIRCULO MEDICO SENIOR
9 DE JULIO – DEP. JUVENTUD SUPER MAXI
9 DE JULIO – AUTENTICO UNICA

CANCHA COMPLEJO VIAL

SIND. VIAL – C.E.C. SUPER SENIOR
SIND. VIAL – SOEM SUPER MAXI
SIND. VIAL – TESORIERI UNICA

CANCHA CIRCULO MEDICO
CIRCULO MEDICO – 9 DE JULIO MASTER
CIRCULO MEDICO – UTHGRA SUPER SENIOR

CANCHA SALTA CENTRAL

SALTA CENTRAL – SOEM SENIOR
SALTA CENTRAL – POLICIAL SUPER MAXI
SALTA CENTRAL – UTA MAXI

CANCHA SOEM

GENERAL PAZ – LIBERAL MASTER
SOEM – EL AUTENTICO SUPER SENIOR
SOEM – REV UNICA

CANCHA 1 INDEPENDIENTE

INDEPENDIENTE – LOS AMIGOS MASTER
INDEPENDIENTE – DEP. JUVENTUD SENIOR
TESORIERI – BCO CATAMARCA MAXI

CANCHA 2 INDEPENDIENTE

SAN LORENZO – SANTA CRUZ SUPER SENIOR
SAN LORENZO – FOMENTO SUPER MAXI
SAN LORENZO – SANTA CRUZ MAXI

CANCHA 3 INDEPENDIENTE

EL AUTENTICO – BCO NACION MASTER
TESORIERI – REV SUPER MAXI
GRAL PAZ – BCO NACION UNICA

CANCHA CHACARITA

CHACARITA – CIRCULO MEDICO SUPER MAXI
CHACARITA – EL AUTENTICO MAXI
SALTA CENTRAL – SAN LORENZO UNICA

CANCHA POLICIAS RETIRADOS

POL. RETIRADOS – CAI.SA SUPER SENIOR
POL. RETIRADOS – NINO SENIOR
POL. RETIRADOS – C.E.C. MAXI

CANCHA SANTA CRUZ
MADERERA – 9 DE JULIO MAXI
SANTA CRUZ – MADERERA UNICA

CANCHA PIRQUITAS

LAS PIRQUITAS – POLICIAL SENIOR
LAS PIRQUITAS – AUTENTICO SUPER MAXI
LAS PIRQUITAS – CIRCULO MEDICO MAXI

CANCHA MASCAREÑO

ODONTOLOGOS – UTHGRA SENIOR
ODONTOLOGOS – NINO SUPER MAXI
ODONTOLOGOS – LOS AMIGOS UNICA

CANCHA CORONEL DAZA

BCO NACION – GENERAL PAZ SUPER SENIOR
BCO NACION – GENERAL PAZ SENIOR
BCO NACION – NINO MAXI

CANCHA SARMIENTO

REV – TESORIERI SUPER SENIOR
REV – FOMENTO MAXI
UTHGRA – CHACARITA UNICA

CANCHA PARQUE DAZA

FOMENTO – CAI.SA SENIOR
LIBERAL – BCO NACION SUPER MAXI
POLICIAL – INDEPENDIENTE MAXI

CANCHA DOÑA ROSA

CAI.SA. – C.EC SUPER MAXI
CAI.SA. – LIBERAL MAXI
CAI.SA. – DEP.JUVENTUD UNICA

CANCHA JUVENTUD LA FALDA

MADERERA – SAN LORENZO SENIOR
JUV.DE LA FALDA – ASTRADA SUPER MAXI
JUV.DE LA FALDA – CIRCULO MEDICO UNICA

LIBRES

MASTER: NINO

SUPER MAXI: LOS AMIGOS

UNICA: POLICIAL

Fuente: El Chasqui Digital

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