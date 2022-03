PROYECTO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS PROVINCIAL

Lo presentó Adriana Díaz (FT). Sería un espacio para que la comunidad pueda hacer denuncias y también asesorarse.

La diputada provincial Adriana Díaz (FT) presentó un proyecto en la Legislatura para crear una Agencia de Control Financiera, como organismo autárquico que podría recibir denuncias, dar asesoramiento, coordinar con entes nacionales para el trabajo conjunto, entre otras funciones. “Lo presenté impulsada por la proliferación de estas casas que trabajan con los ahorros de la gente, que son de público conocimiento”, advirtió la legisladora.

En diálogo con El Ancasti, Díaz explicó que tomó conocimiento de varias “casas” o “empresas” que funcionan con la captación de ahorristas y que ya se conoce el caso de al menos dos que están renegociando sus compromisos de pago. “La situación creo que nos obliga a pensar en algo. El Ejecutivo ya hizo su parte, y creo que mi rol como legisladora es proponer algo. Esto es un proyecto y como tal puede ser mejorado y enriquecido, y espero que cuando tome estado parlamentario sea tratado. La viabilidad será considera por la comisión, que espero sea la de Hacienda”, explicó la diputada.

“Presentó esta propuesta a riesgo de parecer antipática. Me preocupan especialmente los pequeños ahorristas. Hay gente que tomó créditos en banca oficial, que vendió terrenos, vehículos, incluso que se juntó en grupo con vecinos para invertir el dinero en este tipo de lugares, atraídos por el brillo, pensando en que así quizás podrían mejorar su calidad de vida”, agregó.

Díaz remarcó que en estos casos no se trata simplemente de “educación financiera”. “También hay casos de profesionales de las ciencias económicas y otras profesiones liberales que a lo mejor conocen el funcionamiento, saben lo que arriesgan y aún así participan. Ellos pueden comprender la situación, pero no todos lo podemos comprender de la misma forma. Es algo que me podría haber ocurrido a mí o a cualquiera”, opinó, y agregó que igualmente espera que “todos puedan solucionar su problema”.

¿De qué se trata la ACF?

La Agencia de Control Financiero (ACF) se propone como un ente autárquico que podrá recibir denuncias anónimas o personales, celebrar convenios de colaboración con organismos nacionales, colaborar con los representantes del Ministerio Público Fiscal a nivel provincial y federal; solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas; entre otras funciones.

Se propone que la ACF esté integrada por cinco miembros: un representante de la Dirección General de Rentas de la Provincia, un representante del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; un representante del Ministerio de Economía; y dos representantes del Tribunal de Cuentas. En el proyecto se propone que estos miembros se desempeñarán como adscriptos, durante el período que dure la representación.

“Denunciar es prevenir futuros modos de estafa, es otorgar la garantía que la gente necesita. Hay que frenar las posibles estafas piramidales en Catamarca”, fundamentó.

