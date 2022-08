“Las inmunidades parlamentarias (conocidas como fueros) no pueden ser el

paraguas protector de aquellos que cometen delitos, ni para evitar que todo el

peso de la justicia recaiga sobre quienes violentan la ley penal”. Así sintetiza la

presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero (Frente de Todos), el

objetivo que persigue un proyecto que presentó. En el fondo, la iniciativa en

cuestión apunta a que legisladores o funcionarios y magistrados del poder judicial

eviten apelar a los fueros para congelar una investigación penal. A la vez, propone

plazos en la Cámaras legislativas en el caso de que exista un pedido de

desafuero.

En el proyecto, la diputada oficialista distingue que los fueros están divididos en

inmunidades de opinión por una parte y de arresto por la otra. En este orden de

ideas, señala que “la practica parlamentaria, lamentablemente ha desnaturalizado

el verdadero sentido de las inmunidades parlamentarias, hasta transformarlas en

un arbitrario valladar para impedir la acción de la justicia penal”. En este orden de

ideas, Guerrero reseña que el Código de Procedimientos Penales local contiene

normas jurídico-procesales “que directamente impiden la acción de la justicia

contra la persona de un legislador, magistrado o funcionario sometido a juicio

político”. Incluso señala que “extiende arbitrariamente tales inmunidades a

supuestos no contemplados constitucionalmente, como el caso de funcionarios o

magistrados judiciales sometidos al Jurado de Enjuiciamiento, obligando al Juez

de Control de Garantías a efectuar una investigación sumaria previa, que no

vulnere la inmunidad del imputado, y que solo cuando encontrare mérito suficiente

para el juzgamiento, recién podrá solicitar el desafuero o allanamiento de la

inmunidad”.

De esta forma, observa que el Código Procesal Penal “no permite siquiera el

llamado a indagatoria, con lo cual somete a los procesos judiciales en los que se

encuentre imputado un legislador, un magistrado o un funcionario, a la

imposibilidad de ser llevados adelante, sin practicar ningún acto, si no media antes

el desafuero del legislador, la destitución del magistrado o la remoción de aquel

sometido a jurado de enjuiciamiento”.

Así las cosas, Guerrero propone que tanto las inmunidades de opinión como las

de arresto “en ningún caso podrán ser entendidas, invocadas, opuestas ni

utilizadas para permitir que un legislador provincial, magistrado o funcionario

público eluda la acción de la justicia en causa criminal por delitos comunes”. Es

decir, que los fueros no serán utilizados para “impedir, entorpecer, paralizar,

suspender o dilatar el inicio o tramitación de la investigación penal preparatoria, la

elevación de la causa a juicio, ni la tramitación y culminación del juicio”.

También contempla que “el llamado a indagatoria ni su celebración, no se

consideran medidas restrictivas de la libertad”. Además, propone que ante un

pedido de desafuero, la Comisión que lo trate “deberá emitir despacho en un plazo

no mayor de treinta días” y tratar el mismo, dentro de los 60 días “exista o no

despacho de Comisión”.