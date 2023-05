A través de un proyecto, el oficialismo en la cámara baja apunta a enviar un

mensaje claro hacia el Congreso y, paralelamente, a representantes del Frente de

Todos en ese parlamento: rechazar el intento de nacionalizar el litio a través de

una iniciativa presentada y por la cual se busca que el Estado nacional intervenga

con mayor presencia sobre el mineral clave para la transición energética. El

proyecto, presentando por la presidenta de la cámara baja Cecilia Guerrero,

apareja dos connotaciones en términos políticos. Por una parte, el

pronunciamiento institucional de Diputados sobre el tema y, por la otra, la defensa

a los recursos de la Provincia.

Guerrero, en la iniciativa, indica que la Constitución Nacional “ha definido sin

ambigüedades que los recursos mineros pertenecen a las provincias”. En este

sentido, explica que la reforma del 94 a la Carta Magna nacional “introdujo una

visión integral de los recursos naturales y entre ellos los recursos mineros,

otorgándoles el dominio originario a las provincias, con lo cual su principal efecto

es la titularidad de los Estados Provinciales en cuanto a su capacidad para regular

el uso y disposición eventual de esos bienes públicos en beneficio de toda la

sociedad”.

Así, la diputada alude a legisladores nacionales del Frente de Todos en la cámara

baja del Congreso, quienes presentaron un proyecto “procurando la

nacionalización del litio y el manejo por parte de Nación de todos los procesos de

concesión de zonas de exploración o explotación minera”. Sobre este eje, advierte

que si la iniciativa fuese sancionada, “el Estado Nacional avanzaría sobre

derechos inalienables de las Provincias argentinas en general, y en particular, de

los de la Provincia de Catamarca, violando gravemente lo establecido en el

Artículo 124 in fine de la Constitución de la Nación Argentina”.

Incluso remarca que además de ello, “la pretensión de despojo se tornaría

evidente al conculcarse lo establecido en el Artículo 66 de la Constitución de

Catamarca, que establece que ‘los minerales y las fuentes naturales de energía

(…) pertenecen al dominio público de la Provincia’”.

De esta forma, Guerrero remarca que el proyecto de los legisladores nacionales

“propicia que la Cámara de Diputados de la Provincia emita un pronunciamiento

político que declare la profunda preocupación y el más enérgico rechazo a aquella

iniciativa presentada ante la Cámara de Diputados de la Nación, en defensa de los

derechos de Catamarca sobre sus recursos naturales en general y sus recursos

minerales en particular, reivindicando el dominio originario de la Provincia sobre

los mismos, que se encuentra consagrado constitucionalmente”.