Provincia compró terrenos para construir un “Polo de Salud” y albergar nueve áreas

Con una erogación cercana a los $100 millones, la Provincia decidió adquirir terrenos

hacia el sur de la Ciudad, en suelo chacarero, para avanzar con la construcción del

futuro “Polo de Salud”, espacio donde se aglutinarán edificios vinculados a la

atención sanitaria. Cerca de 10 áreas que en la actualidad trabajan en edificios

inadecuados, se trasladarán a esa zona en cercanías a la avenida Circunvalación.

Además, se prevé que esas áreas a mudarse se integren con el monovalente Carlos

Malbrán.

Ayer, el gobernador Raúl Jalil firmó el decreto para adquirir dos terrenos cercanos al

acceso sudeste de la ciudad, es decir, por la zona donde se ubica el Mercado de

Abasto, el cual se emplaza en el departamento Valle Viejo. Allí se proyectó la

construcción de los nuevos edificios del “Polo de Salud” para el ministerio de Salud

de la Provincia, el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), el

Laboratorio Central de la Provincia y el Laboratorio del Centro Único de Referencia

(CUR). A ellos se les suman el Laboratorio Forense del Poder Judicial, el Centro de

Rehabilitación y Discapacidad, el Vacunatorio Central y el depósito de vacunas,

medicamentos, insumos y farmacia que funcionarán en forma integrada con el

Malbrán.

A través de un comunicado oficial, se aclaró que tanto el hospital interzonal San Juan

Bautista como el hospital de niños Eva Perón, continuarán funcionando en las

locaciones que tienen en la actualidad dentro de la Capital.

El “Polo de Salud” apunta a mejorar y ampliar las prestaciones sanitarias de alcance

provincial y regional. De acuerdo a las demandas manifestadas por especialistas del

área al Gobierno, “es necesario contar con un espacio de mayor superficie que

permita proyectos de obra que en su conjunto conformarán el Polo de Salud, con el

objeto de optimizar recursos y mejorar los servicios que funcionan en edificios que ya

no son adecuados para la prestaciones que deben brindar”.

Además, el objetivo del proyecto “es crear una estructura del Sistema de Salud que

permita la adaptación continua a la incorporación de tecnologías de vanguardia, la

implementación de especialidades de salud, la investigación científica, la formación

de profesionales y la ampliación del recurso humano, cuya infraestructura no quede

obsoleta en veinte años, sino que admita la dinámica con la que se mueve el mundo

de hoy para dar soluciones cada vez más eficientes y de calidad”.