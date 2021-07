Puedes adelgazar hasta 13 kilos eliminando solo dos alimentos de tu dieta

Sushant Hosley, un joven indio, decidió aprovechar el confinamiento para adelgazar y volver a ponerse en forma, tanto a nivel de peso como también mentalmente. Y es que el chico siempre ha sido de complexión delgada, acorde a su 1,76 metros de estatura, pero durante la primera parte de la pandemia aumentó de peso, lo que no lo hacía sentirse bien.

Además del aumento de peso, acababa de pasar por un difícil proceso de divorcio, lo que le llevó a engordar. Eso se tradujo en que no podía hacer su vida normal, practicar su deporte favorito ni vivir como a él le gustaba en su día a día. Por eso, quiso cambiar antes de que la situación empeorara.

Según contó a Times of India, nunca fue al gimnasio, por lo que no tenía claro qué tipo de deporte encajaría con él a la hora de buscar una pérdida de peso. Por eso comenzó a hacer diferentes ejercicios, desde el yoga o el pilates a los ejercicios de alta intensidad o HIIT, pasando incluso por clases de baile. Así consiguió que hacer deporte no fuera aburrido.

Cree que la clave de su éxito radicó en lo que siempre recomiendan los médicos y nutricionistas: una combinación de dieta y ejercicio. Y, a la hora de hacer deporte, mezcló los ejercicios cardiovasculares con el entrenamiento de fuerza para conseguir unas piernas fuertes que aguantaran su cambio de vida.

Para llevar a cabo su cambio, Sushant tomó una decisión, eliminando de su dieta dos de los alimentos que más daño le hacían: el pan y el alcohol. También dejó de ingerir comida basura y aperitivos por la noche viendo la televisión y se prometió que no caería en el alcoholismo y la obesidad por las inseguridades derivadas de su proceso de divorcio.

En cuanto a su dieta, el joven indio desayuna algo proteico como avena o huevos duros tras eliminar los pasteles. Para la hora del almuerzo varía mucho, pero ha añadido las verduras a todas sus comidas, algo que antes apenas probaba. Para la cena suele elegir lentejas, a veces con arroz. Y antes del entrenamiento suele tomar una tostada de mantequilla de maní.

Además, suele tomar frutas después de entrenar y se guarda alguno de sus platos favoritos para los días que más ejercicio hace, de tal manera que pueda quemar esas calorías de más. Su objetivo es que, dentro de 10 años, la gente que no le conoce no sea capaz de adivinar su edad: quiere parecer mucho más joven y “mantenerme en forma durante toda la vida”.

De momento, ha conseguido adelgazar 13 kilos en apenas dos meses y ha mantenido su peso desde entonces, cuidándose día a día, pero no quiere volver a pasar por una situación como la que ha vivido.

Foto: Shutterstcok.

