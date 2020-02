¿Qué es el pocketing? Una nueva etiqueta para las relaciones sentimentales

A lo largo de los años las relaciones humanas han sido foco de estudio y análisis para muchos especialistas. ¡El siglo XXI no iba a ser la excepción!.

A los ya conocidos ghosting y orbiting hoy se suma un nuevo amiguito a la familia: el pocketing.

Básicamente se trata de lo que hace tu “pareja” cuando no quiere presentarte o blanquearle a sus amigos y conocidos que está saliendo con vos. “El pocketing como tal, existe desde antaño y consiste en la tendencia de la persona con la que mantenemos un vínculo de pareja, a mantenernos al margen de su círculo social e íntimo”, aclara la psicóloga española Verónica Vivero.

¡Pero ojo! Cómo todo en esta vida todo es relativo, no siempre hablamos de “pocketing“, a veces simplemente puede ser cuelgue o que no queres contarle algo personal a ciertas personas. Y eso no nos puede caer mal, forma parte de la privacidad de cada uno.

Pero, ¿cómo nos damos cuenta si lo que está sucediendo es realmente pocketing?

Uno de los factores puede ser el tiempo: si hace varios meses o incluso años que estás en pareja y esa persona no quiere contarle a terceros que está con vos, seguramente eso sí pueda considerarse pocketing. Pero el tiempo también es relativo, lo que para vos puede ser “mucho tiempo” para otro no.

Otras señales pueden ser que no seas incluido o incluida en la vida social de tu pareja, que siempre prefiera ir solo/a. A esto se le puede sumar que no interactúan en redes sociales, es decir que no te menciona, no te etiqueta, no comparte contenidos que te incluyan, etc.

Ahora bien, ¿qué pasa si sentís que tu pareja está llevando esta práctica con vos? Es clave tener la charla con tu pareja y dejar que el otro exprese todo sin hacer conjeturas previas. Siempre puede pasar que la respuesta no sea la esperada.