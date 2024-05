En la mañana de este lunes, vecinos cortan calle frente a La Ermita de la Virgen del Valle, en San Isidro, Departamento Valle Viejo.

La medida de fuerza es porque familiares de Carlos Melían Segura, exigen que se intensifique la búsqueda del joven que se encuentra desaparecido desde el 20 de Abril.

La hermana de Carlos manifestó que exigen la presencia de la Ministra de Seguridad, Fabiola de los Ángeles Segura, para levantar el corte, «vamos a la Judicial y nos dicen que los de Trata de Personas ya se van a comunicar con nosotros, pero nadie nos dice nada. Hasta que no se presente la Ministra Fabiola Segura, no vamos a levantar el corte, porque no es un perro el que se ha perdido, es mi hermano, es un ser humano y le puede pasar a cualquiera», expresó la mujer.

La mujer exige que desde la cartera de Seguridad se dé la órden y que la búsqueda de Carlos se realice con canes y drones, «ellos dicen que no quieren desgastar a los animales». Los últimos datos que tenemos de él es cuando se perdió, que una señora le dio de comer en el Barrio Los Plateados.

«En Río Ongolí mucha gente lo vio, pero la Policía no se movió en ningún momento para ahí».

«Que la Ministra Segura deje de estar sentada tomando mate con el teléfono y que se haga cargo, no es un perro el que se ha perdido, 17 días lleva perdido, que se mueva y hagan su trabajo como de ser», concluyó la hermana de Carlos.

