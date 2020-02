¿Que pasó? Hilary Duff apunta contra Disney y peligra el revival de Lizzie McGuire

Cuando pensamos en Disney, pensamos inmediatamente en contenido familiar, en personajes sonrientes y en armonía. Lo mismo esperamos de su propio servicio de streaming y de todo el contenido que veremos ahí. Sin embargo, Terri Minsky, la creadora de la serie Lizzie McGuire, abandonó su puesto como showrunner después de filmar dos episodios. La plataforma de streaming habría considerado que la manera en la que estaban contando la historia no era lo “suficientemente familiar“.

Hilary Duff es la protagonista de la serie y también era parte de este revival. Aquel show que hace algunos años marcó a una generación de niños y niños, ahora adolescentes, ha detenido la filmación de la serie revival y parece que no hay vuelta atrás.

Según datos de Variety, tanto Minsky como Hilary Duff querían hacer una versión más adulta de Lizzie, mientras que Disney quiere un programa atractivo para niños.“Estoy muy orgullosa de los dos episodios que hicimos con Hilary Duff” había dicho Minksy. “Tiene una compresión de Lizzie a los 30 que necesita ser vista” dijo a la revista.



Hace poco pasó algo similar con la serie spin-off de ‘Love, Simon‘ que no será emitida en Disney+ por no ser ‘lo suficientemente familiar’ (la pareja protagonista era homosexual), y alegando que ‘la exploración sexual o el consumo de alcohol’ no son temas que deban ser mostrados en Disney. A raíz de este anuncio, Hilary Duff compartió la noticia en sus redes sociales añadiendo un: “me resulta familiar…“.