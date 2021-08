Quebrada de Moreira: perdió el control de su automóvil y volcó

Un violento vuelco se registró ayer a la mañana en la Quebrada de Moreira, donde un

joven automovilista volcó su rodado tras perder el control. Producto del siniestro vial,

el joven resultó con lesiones leves que no requirieron que sea trasladado al

nosocomio.

Según informaron fuentes policiales, el hecho de tránsito sucedió alrededor de las

9.20, a 1 kilómetro hacia el punto cardinal Este de la rotonda de ingreso.

Allí, Cristian Emanuel Yapura (26) circulaba en un automóvil Volkswagen Polo,

dominio AE716RQ, de color gris y por causas que se tratan de establecer, perdió el

control del rodado y volcó a un costado de la cinta asfáltica.

Como consecuencia del siniestro, el conductor sufrió lesiones y fue asistido por

personal médico del SAME, por lo que intervinieron efectivos de la Subcomisaria de

Banda de Varela y sumariantes de la Unidad Judicial N° 3 para labrar las actuaciones

de rigor.

En pleno centro

Por otro lado, a las 11.30, en la intersección de las calles Ayacucho y Perú, Lucas

Ayrton Navarro (22) circulaba en una motocicleta Yamaha Crypton 110 cc., de color

negro, en compañía de Brisa Anyelén Bulacio (22) y un niño de 3 años, y por razones

que se investigan perdió el control del rodado y cayó a la cinta asfáltica.

A raíz del siniestro, los acompañantes sufrieron lesiones y fueron asistidos por

facultativos médicos del SAME, por lo que intervinieron efectivos de la comisaría

Cuarta y sumariantes de la Unidad Judicial N° 4.

En la zona norte

En tanto que, a las 12.40, en la esquina de la avenida Virgen del Valle y calle Virgen

de la Merced, una motocicleta Motomel S3 150 cc., dominio A057XCX, de color

negro, al mando de Daniel Segura (43), por motivos que se tratan de establecer

colisionó con un automóvil Peugeot 408 gris, dominio AC208CH, conducido por

Sebastián Andrés Herrera (43).

Producto del siniestro, el motociclista sufrió lesiones y fue asistido por facultativos

médicos del SAME, por lo que trabajó personal de la comisaría Octava y las

actuaciones quedaron a cargo de sumariantes del Precinto Judicial N° 8.