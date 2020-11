Queens of the Stone Age transmitirá un show homenaje al Bataclán a cinco años del atentado

Queens of the Stone Age transmitirá un show homenaje al Bataclán a...

El próximo viernes 13 de noviembre se cumplirán cinco años del ataque terrorista que tuvo lugar en el Teatro Bataclán de París. Ocurrió durante un show de Eagles of Death Metal, banda que integra Josh Homme, el líder de Queens of the Stone Age. El atentado terminó con la vida de 89 personas.

Por eso, en memoria de la trágica noche, QOTSA transmitirá un concierto acústico inédito a través de su canal de YouTube y será a beneficio de The Nick Alexander Memorial Trust, un fondo que otorga subvenciones para financiar equipos de música para comunidades desfavorecidas del Reino Unido fundado en memoria de Nick, uno de los fallecidos en el Bataclán, y de Life for Paris, una asociación de víctimas y familiares de víctimas de los atentados del 13 de noviembre de 2015.

El show acústico que veremos se realizó el 3 de septiembre de 2018, cuando Homme y compañía se presentaron en el Museum of Old and New Art de Hobart, la capital del estado australiano de Tasmania. Allí tocaron 11 canciones, entre temas propios y algunos covers. Para verlo desde Argentina, se podrá hacer a través de Youtube este viernes a las 14:00 h (hora local).