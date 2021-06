Quentin Tarantino adelantó cómo será la novela basada en “Érase una Vez en Hollywood“

Quentin Tarantino dio detalles de la novela basada en su película “Érase una Vez en Hollywood (Once Upon A Time In Hollywood)” que estará disponible desde el próximo 29 de junio.

El libro estará centrado en el doble de riesgo Cliff Booth, el personaje que interpretó Brad Pitt en el film.

“En la película, Cliff es un verdadero enigma. Y una de las cosas en el libro es que hay capítulos aislados que te dicen ‘todo este capítulo será sobre él’. Se remonta en el tiempo para contarte sobre el personaje en este momento. Y luego seguís más adelante con la ejecución normal de la historia; y hay otro capítulo que se remonta en el tiempo y te cuenta sobre el pasado de Cliff”, contó Tarantino en una charla con el podcast Pure Cinema.

