«Queremos que la justicia actue sin piedad contra los asesinos»

Tras conocerse en la jornada del jueves que fue capturado en el Gran Buenos Aires

Elías Abraham Nievas, el sospechoso de cometer el homicidio de Agustín Rasguido

en Bañado de Ovanta, departamento Santa Rosa, la madre del joven asesinado dijo

que seguirá luchando para que el joven que estuvo prófugo y la menor de edad

implicada en el hecho tengan el castigo que merecen.

En diálogo con El Esquiú.com, Verónica Rasguido expresó: “La noticia de su captura

en un principio me alegró, pero también me invadió un dolor y una gran tristeza como

madre. Cuando me comunicaron, me tuve que tomar un tiempo porque lo necesitaba.

Quería estar con él y saber que habíamos logrado un paso más. Pasadas las horas,

sentí la fuerza necesaria para continuar con la lucha. Voy a enfocarme en que la

Justicia del hombre castigue sin piedad a los asesinos, como ellos no la tuvieron a la

hora de arrebatarle la vida a mi hijo. Ambos son asesinos y tienen que recibir el

castigo que se merecen”.

Con respecto a la situación de la adolescente implicada, que por no haber cumplido

16 años al momento del hecho no se considera punible por la leyes, la madre dijo:

“La justicia dice que no hay castigo para ella, pero yo voy a luchar para que vean que

ella fue tan partícipe como Nievas en el asesinato de mi hijo y un castigo debe tener.

No sé si en un reformatorio o en algún lugar adonde ella vaya y sienta que actuó mal,

porque la última vez que la vi en la Cámara Gesell, ella negó todo. ¿Qué nos espera

con el pasar del tiempo si ella no reconoce su error? Lo va a volver a cometer.

Cuando uno reconoce sus errores, no los vuelve a cometer, y eso no está pasando.

Ella tiene que recapacitar porque tuvo maldad. Mi hijo fue hasta allí (el lugar donde

fue ultimado) por ella. No fue porque Elías lo llamó, sino porque ella lo llamó. Ella

tiene que tener también su castigo”, remarcó.

Con respecto a la continuidad de su lucha, dijo que seguirá adelante y no va a

detenerse. “Espero que la Justicia actúe como corresponde y que se haga justicia,

ahora que tienen al asesino. Espero no tener que volver a recurrir a una marcha para

ser escuchada”, dijo finalmente.

Hecho

El cuerpo sin vida de Agustín fue encontrado el 26 de diciembre pasado en un paraje

cercano a Bañado de Ovanta, de donde era oriundo. Le habían efectuado varios

disparos a quemarropa, los que le causaron la muerte en el acto, y el principal

sospechoso de cometer el cruel homicidio se fue de la localidad y estuvo prófugo

más de tres meses. La adolescente de 15 años, pareja de Nievas, está sospechada

de haberlo entregado, ya que habría sido quien citó a Agustín al lugar donde

encontró su muerte. Finalmente, este jueves Nievas fue capturado y se espera su

extradición a la provincia para que continúe el proceso que lleva adelante la Fiscalía

Penal Juvenil.