¿Quién es la mujer que acompañó a Brad Pitt en los premios Oscar?

Fueron varias semanas que se especuló respecto a Brad Pitt y quién lo acompañaría en la ceremonia de los premios Oscar, realizada el domingo recién pasado.

Además, se suman los guiños y saludos que el actor se ha enviado con Jennifer Aniston, su exmujer con quien ha tenido un acercamiento en el último tiempo, luego que los dos se divorciaran de sus respectivas parejas.

El actor de 56 años llegó solo a la alfombra roja de los premios de la Academia, sin embargo, al interior del Dolby Theatre de Los Ángeles. se reencontró con una mujer que lo acompañó en todo momento.

Brad Pitt se llevó el premio como mejor actor de reparto por su trabajo en Once Upon A Time In Hollywood, llegó solo a la alfombra roja, pero dentro del Dolby Theatre estuvo sentando en primera fila junto a Cynthia Pett-Dante / Infobae pic.twitter.com/eQtlZmuDgr

Se trata de Cynthia Pett-Dante, su manager de toda la vida y que estuvo en todo momento a su lado. De hecho fue la que se sentó a su lado en la ceremonia de premiación.

Her name is, Cynthia Pett-Dante, she is Brad’s long-time Handler, er, I mean long-time Manager ~ pic.twitter.com/hIdGM8Saqy

