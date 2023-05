El referente de la línea interna Raúl Alfonsín y legislador nacional, Flavio Fama,

utilizó el sarcasmo para responderle y refutar al titular de la UCR, Alfredo

Marchioli, sus apreciaciones tras el lanzamiento de un frente en el que quedó

excluida la orgánica partidaria. Sucede que el presidente del radicalismo consideró

que las y los dirigentes “hicieron una de más” al lanzar un frente opositor

deslizando que “no le hace bien al radicalismo y es poco serio pensar conformar

un frente electoral sin que esté la UCR en su rol de columna vertebral”.

“Decían que este grupo, sobre todo el sector del radicalismo, hizo una de más”,

recordó Fama para luego contrarrestar las críticas. “Si hablamos de hacer una de

más, hablar con el Ministro de Gobierno sin que nadie del radicalismo lo sepa y

aún no sepan de qué se habló, si se larga un comunicado de prensa oficial de la

UCR apoyando la Boleta Única y el desdoblamiento, o si se quiere ir a hablar con

la Corte de Justicia desde el partido cuando en realidad la reforma judicial es un

tema parlamentario ¿Quiénes son los que hacen una de más acá?”, dijo a

RadioOn.

Además, Flama planteó “cuál es el problema que existan dirigentes políticos que

decidan empezar a construir esa alianza de la que hablamos todos”. Así, remarcó

que el lanzamiento del viernes pasado “fue muy serio”. “Es muy serio que

dirigentes políticos que pertenecemos todos al mismo espacio de Juntos por el

Cambio y que se suma Hugo Ávila, que se junten y le digan a la sociedad que

estamos trabajando juntos para ofrecerles una alternativa política y real a los

problemas que sufren y que lo van a tener disponibles para poder elegir en las

próximas elecciones”, subrayó.

Remarcó que “es una propuesta seria, tan seria que quienes no son serios se

ocupan de ella”. “Ojalá que podamos llegar a una unidad, pero no tenemos que

tener miedo de ir a unas PASO. Parece ser que les está preocupando cómo se

arma la lista”, remató.