¿Quiénes serán los protagonistas de The Last of Us?

Los fanáticos de The Last of Us están desde el año pasado esperando noticias sobre la serie que HBO estaba preparando y por fin tienen la confirmación de quiénes darán vida a Joel y Ellie, los protagonistas de uno de los videojuegos más exitosos de los últimos tiempos.

Pedro Pascal (The Mandalorian) estará en el papel de Joel y será el encargado de proteger a Ellie. Esta decisión ha decepcionado a algunos fans ya que esperaban ver a Hugh Jackman, pero en general la noticia ha sido bien recibida por todos.

Por otro lado en el rol de Ellie estará a cargo de Bella Ramsey, más conocida como Lyanna Mormont en la exitosa serie de HBO “Juego de Tronos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Bella Ramsey (@bellaramsey)

En cuanto a la producción, la serie está bajo el mando de Craig Mazin (Chernobyl) y Neil Druckmann, director creativo y guionista del videojuego original. Esto asegura que no habrá cambios drásticos en la historia.

Se espera que la serie de HBO trate los eventos del primer videojuego, en donde Joel y Ellie se encuentran en un Estados Unidos post apocalíptico asolado por una pandemia que ha convertido a los seres humanos en caníbales.

Todavía falta mucho para ver la serie (todavía no se ha comenzado a rodar) pero estamos seguros que The Last of Us será una de las producciones a tener en cuenta el año que viene si llega para ese entonces.

