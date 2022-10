Una vez más el sector público puso todo lo necesario para que una fábrica textil se

radique en la provincia y catamarqueños puedan tener una fuente laboral genuina,

aportando a la economía local.

La planta de la ex Yersiplast, cerrada en 2017, que el Gobierno Provincial recuperó

para dar lugar al nuevo establecimiento industrial, fue el lugar en el cual la fábrica

RA Intertrading, empresa textil argentina líder en la fabricación de indumentaria

deportiva y casual para primeras marcas internacionales, empezó a funcionar.

Por ello, ayer, encabezado por el gobernador Raúl Jalil, el ministro de Industria,

Comercio y Empleo, Lisandro Álvarez; la senadora nacional Lucía Corpacci y el

intendente capitalino Gustavo Saadi, entre otras autoridades, se llevó a cabo el

acto de inauguración de RA Intertrading. Desde la provincia de La Rioja, el

ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, participó de la inauguración

mediante una teleconferencia.

También estuvieron presentes los titulares de RA Intertrading, Daniela Rabinovich

y Gustavo Petronace; representantes internacionales de la empresa Adidas,

Santiago Moreno Hueyo, Fernando Colombo y Anabel Papouchado; y Edgardo

Chareum y Margarita Marcosian, de Puma, entre otros importantes empresarios de

distintas marcas invitados.

La radicación de esta nueva empresa se concretó tras las gestiones de Jalil y

Álvarez, que incluyeron visitas a la sede central de la fábrica y varios encuentros

en Catamarca con la presidenta Daniela Rabinovich.

En la oportunidad, Jalil expresó su beneplácito por la inauguración, al tiempo que

consideró: “Apoyamos la industria textil porque Catamarca y La Rioja tienen una

gran trayectoria y una gran tradición textil. Estamos inaugurando la fábrica número

30 en Catamarca. Doy gracias a la gente de Nike y Adidas”.

En esta línea, destacó la importancia de la mano de obra generada, puesto que “el

trabajo dignifica a la gente”. “Acá el ámbito de trabajo es propicio para la inversión.

Estamos junto con La Rioja generando mucho empleo, que siempre es un gran

desafío”, añadió.

Asimismo, el Gobernador recordó que, al igual que cuando Lucía Corpacci fue

mandataria, hoy Catamarca tiene las finanzas en orden, sin déficit fiscal ni deuda

externa en dólares. “Eso nos permitió generar estas políticas de Estado. Hubo una

época de cierre de fábricas, pero hoy abrimos porque hay una política presente,

tanto a través de créditos del Banco Nación como con la Caja de Préstamos

Provincial. Hoy ingresaron 100 trabajadores, pero la proyección es de 300

personas”, finalizó Jalil.

Por otro lado, el ministro del Interior Eduardo de Pedro se mostró orgulloso por la

puesta en marcha de la empresa. “Hay federalismo si hay trabajo en cada una de

las provincias. Y hoy podemos decir que Argentina es más federal que ayer. A fin

de año vamos a tener más de 300 puestos más de trabajo en Catamarca y La

Rioja. Gobernar es generar trabajo y poner a las personas en el centro de las

decisiones políticas”, comentó.

Asimismo, “Wado” felicitó al gobernador Raúl Jalil y a los empresarios. “A ellos les

digo que este gobierno quiere levantar las persianas de las empresas. Miles de

empresas se fundieron durante el gobierno anterior, que hizo fuga y bicicleta

financiera”, resaltó.

Por último, defendió la decisión de Jalil de recuperar el Parque Industrial El

Pantanillo. “Como gobierno, defendemos y apoyamos con los recursos del Estado

para que cada uno cumpla sus sueños. Felicito al Gobernador y a los trabajadores.

A seguir trabajando por una Argentina justa”.

Mano de obra capacitada

RA Intertrading se pone en funcionamiento con 100 nuevos trabajadores

catamarqueños y la proyección de elevar a 300 empleados en el corto plazo.

De esta forma, el gran predio que ocupó hasta 2017 la ex Yersiplast se posiciona

hoy como un gran nodo dedicado a la industria de la confección, que incluye a la

planta de Textil Com, inaugurada en agosto pasado y fabricante de marcas como

Cheeky y Mimo, y ahora con RA Intertrading, única fabricante en el país de Nike y

la mayor productora de prendas Adidas (para la Selección de AFA y principales

clubes).

Para RA Intertrading, el desembarco en Catamarca es de gran importancia puesto

que es la primera planta que la empresa radica fuera de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

La planta inició sus actividades con un centenar de trabajadores formados y

capacitados en los centros de formación que el Ministerio de Industria generó en

distintos puntos de la provincia. Con el acceso a un crédito estratégico del

Gobierno Nacional, se adquirieron las modernas máquinas que hoy están

distribuidas en nueve líneas de producción.

Rabinovich anunció que a través de un crédito provincial pronto se extenderán a

16 las líneas de producción, con el objetivo de llegar en poco tiempo a las 24

líneas y 300 empleados catamarqueños. La empresa accedió a otros beneficios

que ofrece la Provincia, como exención impositiva y programa de fomento al

empleo privado.