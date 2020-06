RAMON, un app bien argenta para las previas con amigos

RAMON es un juego cien por ciento argentino ideal para previas o juntadas con familiares y fue creado por dos jóvenes de la industria: Pablo Hernández y Ramiro de Jesús. Con tres modos de jugabilidad (Rompe-Hielo, Picante y Extra-Picante), la app es una experiencia más que aceptable para cualquier previa con amigos y amigas. Cada uno de estas experiencia tienen preguntas y prendas, de acuerdo a la elegida. A raíz del lanzamiento, hablamos con los dueños de RAMON.

¿Cómo nació la idea de crear una app para previas?

Si bien RAMON fue la primera app que logramos llevar a cabo, la historia del equipo viene desde antes. En el año 2018, surgió el primer proyecto, también una app pero que fracasó. De igual modo las ganas de seguir adelante y continuar, siempre estuvieron. Tal es así que en el mes de mayo de 2019, surgió la idea de hacer una app para previas. La idea se nos ocurrió en una previa con amigos y amigas, donde hubo muchos momentos de silencio y poca interacción. A partir de esta situación, uno de los chicos propuso jugar un juego pero resultó aburrido, ya que encima estaba en español neutro, un desastre todo. Es por eso que inventamos Ramón, una manera diferente de interactuar a lo argentino, en donde es casi obligatorio hacer preguntas y tener prendas.

¿Cuánto tiempo les llevó crearla?

RAMON nos llevó aproximadamente unos siete meses. Esto desde el momento en el cual se empezó a desarrollar la idea, hasta la publicación en las tiendas virtuales (App Store y Google Play para Android).

¿Tuvieron alguna dificultad en el proceso?

Sí, si bien el proceso no fue tan extenso para el desarrollo de una app, surgieron ciertos imprevistos. Al no tener tanta experiencia en el mundo del desarrollo de apps, algunas cuestiones se nos hicieron un poco cuesta arriba. La primera dificultad apareció en el momento de formar un equipo de trabajo, debíamos explorar cuáles eran las áreas que debíamos tener cubiertas para poder seguir adelante en el proyecto, es por esto que definimos una de diseño, una de escritura y una de programación. La segunda problemática, surgió en la publicación de RAMON en el app store, las tiendas virtuales demoraban en publicar la misma, esto debido a sus extensos requisitos acerca del contenido. El último problema que surgió fue después de la publicación, ya que teníamos la app publicada pero aparecían ciertos problemas de funcionalidad en la misma y que tuvimos que resolver.

Si les genera alguna rentabilidad, los chicos responde:

Al día de hoy, todavía no podemos hablar de rentabilidad, pero sí que estamos recuperando la inversión inicial. De todos modos, se venían cumpliendo las proyecciones que confeccionamos al momento de lanzarnos a realizar la idea, hasta la situación de publico conocimiento (Covid-19). Este momento es difícil y es muy particular, ya que las reuniones no están permitidas y la base de RAMON son los grupos.

Si tienen algún otro proyecto en mente, aclaran:

Sí, tenemos varios proyectos en mente. Estos no tienen un rubro en especial, y tampoco siguen una lógica mas allá de lo que es el desarrollo de ideas y aplicaciones móviles. En este momento, si bien estamos muy focalizados con Ramon, estamos en la etapa de planeamiento de una nueva idea; lo que podemos adelantar es que no tiene relación con la previas, sino que está más ligado al ámbito deportivo. De igual modo, todavía estamos investigando si hay un mercado acorde para lo que tenemos en mente.

