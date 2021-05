“Rápido y furioso”: La franquicia compartió un emotivo video por sus 20 años

Iniciada la cuenta regresiva para el estreno de “F9”, el 25 de junio comienza la última trilogía de esta historia que hace 20 años viene cautivando a sus fanáticos. (Esta fecha corresponde a su estreno en En Estados Unidos, ya que a la Argentina llegará el 15 de julio). Con motivo de este aniversario, Universal difundió un video que repasa los momentos más icónicos de estas dos décadas, en el que no faltaron los detalles emotivos y los recuerdos del fallecido Paul Walker.

Se trata de un nostálgico video que rinde homenaje a los mejores momentos y frases más memorables de sus personajes, que salieron a la luz allá por el 2001. Incluye imágenes de todas las entregas de “Rápido y Furioso” -sorprende ver cómo han cambiado sus protagonistas- cómo así también entrevistas y comentarios de los miembros originales del elenco, incluyendo al querido Paul Walker. Además, se observa cómo esta historia arrancó con un éxito moderado para convertirse en el fenómeno arrasador que es hoy.

En esta nueva película que ya se espera con ansias, Dom (Vin Diesel) deberá enfrentarse a su pasado debido a la aparición de su desaparecido hermano Jakob (John Cena), quien no estará solo, ya que contará con el apoyo de la ciberterrorista Cipher (Charlize Theron) y entre ambos intentarán darle fin a Dom y su familia.

We’re taking it to a whole new level. #F9 – Only in theaters June 25. pic.twitter.com/XkuYlm0sNP

— #F9 (@TheFastSaga) May 10, 2021