Raúl Jalil anuncio obras y hablo de los incrementos salariales

Mientras los sindicatos estatales se movilizaban reclamando un incremento mayor al

ofrecido y tras la polémica que abrió ATE por la actualización en el valor del punto

índice que disparó los sueldos de funcionarios, el gobernador Raúl Jalil pidió a los

gremios y los trabajadores públicos ser cautos con los recursos financieros. Además,

señaló que la Provincia debe continuar con la ejecución de obras de infraestructura y

contrastó que todos “de una u otra forma vivimos un poco del Estado o tenemos

alguna relación”.

En un breve diálogo con radio Valle Viejo durante su visita por Santa María, el jefe de

Estado local recordó que la exgobernadora Lucía Corpacci “fue muy austera y

cuidadosa en las finanzas públicas” para remarcar que de igual manera “en este poco

más de un año de gestión, con pandemia, he sido muy austero”.

Jalil rememoró la visita del ministro de Economía de la nación, Martín Guzmán -quien

participó en el acto de inauguración del Parque Solar en la localidad puneña de El

Peñón- para agradecer su presencia en Catamarca. “También es bueno que

conozcan lo que es la Argentina profunda, le agradezco a Guzmán y al ministro de

Educación, Nicolás Trotta”, dijo. Además, rescató que la semana próxima “tenemos la

visita de los Gobernadores del norte y es muy probable que venga el presidente de la

nación, Alberto Fernández”.

Ahora bien, aludiendo a la propuesta del 32% que cerró con algunos sindicatos (sin

contar los docentes a quienes se les ofreció el 34,6%) el mandatario deslizó que “lo

que nosotros hemos ofrecido de incremento salarial es lo que ofreció Nación, no nos

podemos ir lamentablemente de esa pauta”.

Jalil remarcó que “en ese sentido tenemos que ser todos austeros” y contempló que

“todos de una u otra forma vivimos un poco del Estado, o tenemos alguna relación”.

Es que los recursos son finitos y son necesarios “para poder seguir haciendo

viviendas, puentes y cloacas”. En otras palabras, aludió a que la Provincia debe

continuar con la ejecución de hogares y obras de infraestructura.

“Hay que seguir trabajando todos juntos”, subrayó el Gobernador y, párrafo aparte, le

agradeció a los docentes, padres, madres y “todos los que están trabajando en la

vuelta a clases” en medio de la pandemia.

Obras para Santa María

En su recorrido por la localidad El Tolar, Jalil anunció la construcción de dos puentes

viales en el departamento Santa María y confirmó que las obras para la nueva Planta

Depuradora de Líquidos Cloacales iniciarán en poco tiempo. El mandatario estuvo

acompañado por el gerente general de Vialidad Nacional, Federico Stitz y el ministro

de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, con quienes realizó un recorrido

aéreo por el sector de la obra de la nueva ruta 14 que busca unir Pomán con

Concepción de Capayán, y posteriormente visitaron juntos la localidad de El Tolar.

Allí el Gobernador fue recibido por el cacique Enrique Gordillo e integrantes de la

comunidad para un desayuno comunitario en el que se detalló al gerente de Vialidad

Nacional cuáles son los puntos del proyecto del trazado vial que busca convertirse en

el primer camino plenamente transitable hasta el poblado.

Jalil aseguró que se buscará financiamiento nacional para ejecutar el proyecto

pendiente del camino a El Tolar. “Como gestión de gobierno tenemos que hacer

obras donde viven cien mil personas, veinte mil personas y también en las

localidades donde viven solamente cien personas”, afirmó en Santa María.

Además, en esta ciudad, confirmó que Catamarca contará con fondos nacionales

para ejecutar la obra de dos proyectos de puentes viales. “Por ahora faltan los

convenios específicos de los dos puentes, pero ya tenemos los convenios generales

y estamos en el proceso final. Estos dos puentes no son solamente para la

producción sino también para la salud y el comercio; los puentes unen”, enfatizó Jalil.

A la vez, hizo entrega de una copia del decreto de aprobación de licitación a la

empresa que tendrá a su cargo la construcción de la planta depuradora de efluentes

cloacales, la que demandará una inversión de $229 millones y ejecutará una

empresa santamariana.